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منظومة إسرائيلية جديدة لتحييد الحوامات والبالونات

26 كانون أول / ديسمبر 2019 10:49

القدس المحتلة - الرأي

كشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الخميس، عن منظومة جديدة، لمحاربة الطوافات والحوامات والطائرات المسيرة، والبالونات الحارقة.

وذكرت القناة العبرية، أن المنظومة الجديدة، تم تطويرها لشرطة حرس الحدود، وتعمل بأشعة الليزر، وأطلق عليها الأسم "لهب الضوء".

وقالت القناة، إن المنظومة الجديدة، قادرة على إسقاط البالونات الحارقة والطائرات الورقية التي تحمل مواد متفجرات، والطوافات والحوامات المسيرة.

وأضافت القناة العبرية، أن منظومة "لهب الضوء" تم تطوريها بجامعة بن جريون بالنقب، بالتعاون مع قسم التكنولوجيا في شرطة الاحتلال.

ووفقا للقناة، تهدف هذه المنظومة للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة، التي يتم ارسالها من الشمال والجنوب الى "إسرائيل" من خلال اسقاطها بأشعة الليزر.

ولفتت القناة الثانية، إلى أن منظومة "لهب الضوء" تعمل بالليل والنهار، وترسل أشعة الليزر لمسافة 2 كيلو متر، وأنها منظومة متحركة بواسطة العجلات.

وأشارت إلى أنه تم تصنيع نموذجا واحدا من هذه المنظومة، بتكلفة مليون دولار تقريبا، وتم تجريبها الأسبوع الماضي بغلاف غزة.

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