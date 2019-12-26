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التعليم تعقد ورشة تدريبية في مجال "التميز والجودة"

26 كانون أول / ديسمبر 2019 12:40

غزة - الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل تدريبية متخصصة في مجال "التميز والجودة" لإدارات ودوائر الوزارة.

واستضافت الورشة الدكتور إياد الدجني الخبير في مجال الجودة، بحضور أعضاء فريق الجودة بالوزارة الذي يضم عدداً من المديرين العامين ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام.

وتضمنت الورشة عدة محاور منها مفهوم الجودة الإدارية، ونشاطات تجويد العمل، وآليات التقييم، وآليات التقييم وفق معايير ومؤشرات الإدارة العامة للجودة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي تنفذ خطة متكاملة في مجال تجويد العمل على الصعيد التعليمي في المدارس والمؤسسات التعليمية ضمن تطوير النظام التعليمي والعملية التعليمية وزيادة كفاءتها.

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