88 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 73 مستوطنًا، و15 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
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26 كانون أول / ديسمبر 2019 12:44
القدس المحتلة - الرأي
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 73 مستوطنًا، و15 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.