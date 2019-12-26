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88 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

26 كانون أول / ديسمبر 2019 12:44

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 73 مستوطنًا، و15 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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