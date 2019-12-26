88 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 73 مستوطنًا، و15 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.