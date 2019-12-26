رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد مدرسة بشير الريس الثانوية

غزة - الرأي

تفقد رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم غرب غزة.

وكان في استقباله د.عبدالقادر أبوعلي مدير التربية والتعليم، وأ.أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية، و مديرة المدرسة د.سامية سكيك، ولفيف من معلمات المدرسة.

وخلال كلمته أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي بالعملية التعليمية في مدارس قطاع غزة منوهاً إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً في أداء المعلمين والمعلمات وتوظيفهم للأساليب والاستراتيجيات والمبادرات التعليمية الراقية التي تصب في خدمة الطالب الفلسطيني ورفع قدراته ومهاراته.

وأعرب عوض عن سعادته واعتزازه بمدرسة بشير الريس التي تميزت على مدار السنوات بتخريج ثلة من الطالبات المتفوقات في جميع المستويات وفي امتحانات الثانوية على وجه الخصوص.

واطلع عوض على سير العمل في المدرسة ، كما وتفقد قاعات الامتحانات الخاصة بنهاية الفصل الأول، وقدّم رسائل الدعم للطالبات متمنياً لهم التفوق والنجاح.

من جانبه، شكر مدير التعليم د. عبد القادر أبو علي الدكتور محمد عوض على هذه المتابعة للمدارس بشكل عام ومدارس مديرية غرب غزة بشكل خاص، مؤكداً أن الوزارة و المديرية تعمل على قدم وساق لتحسين الخدمات التعليمية.

بدورها رحبت د.سكيك بالدكتور عوض ووفد المديرية وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة التي تعزز المدرسة ومعلمتها. وأشارت إلى أن مدرسة بشير الريس ستكون دائماً منارة للعلم وللعملية التعليمية.