"الصحة" تستعرض تأثير ملوحة المياه في مرافقها الصحية

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للهندسة والصيانة لقاء تعريفيا بالواقع المائي في مرافق وزارة الصحة من مستشفيات ومراكز صحية، وضم اللقاء عددا من المعنيين ممثلي المؤسسات المحلية والدولية وبلدية غزة.



واستعرض م. بسام الحمادين مدير عام الهندسة والصيانة واقع المياه في قطاع غزة، وآبار المياه والآثار المترتبة على شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي من عفن وتسريب بسبب الملوحة الزائدة التي وصلت نسبة كبيرة جدا، والتي شكلت تحديا امام توفير المياه المحلاة وايصالها للمرافق الصحية.



ودعا الحمادين الجميع إلى التدخل لتلبية الاحتياجات المائية في مرافق وزارة الصحة والمساهمة في علاج المشاكل التي تشكل عبئا على كاهلها.



من جهتهم، أبدت المؤسسات المشاركة في اللقاء تفهمها لاحتياجات الوزارة التي تصب في خدمة المرضى ومرافقيهم، ووعدت بدراسة المشاكل والعقبات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية والبلديات.