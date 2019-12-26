بلدية خان يونس تعلن عن طرح عطاء لمشروع مياه الأمطار بمنطقة "الوفية"

خان يونس- الرأي

شرعت منظمة اليونيسيف الدولية بطرح عطاء الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء نظام تصريف مياه الأمطار في منطقة الوفية بمدينة خان يونس ومدينة دير البلح، والذي يأتي بالشراكة مع مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه الفلسطينية وبتمويل كريم من دولة الكويت الشقيقة بتكلفة تقدر بـ (2,6) مليون دولار.

ويشمل المشروع تزويد (6) مرافق مياه وصرف صحي في مدينتي خان يونس ودير البلح بنظام الطاقة الشمسية وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بطول إجمالي (2,1) كيلو متراً في أحياء مدينة خان يونس، بالإضافة إلى إنشاء شبكات مياه أمطار في دير البلح بجوار وادي السلقا بطول (400) متراً.

وسيتم من خلال الخدمة الاستشارية تصميم واعداد وثائق المشاريع المذكورة بالإضافة الى الاشراف المباشر على تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع طواقم مصلحة المياه وسلطة المياه بالتعاون مع بلدية خان يونس وتحت إشراف مؤسسة اليونيسيف.

وأكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة أهمية المشروع الذي سيعمل على إنهاء مشكلة تجمع مياه الأمطار في منطقة الوفية التي تعتبر من المناطق المنخفضة في مدينة خان يونس وتصل إليها المياه من عدة مناطق ما تسبب في ارتفاع منسوبها في المنطقة.

وشدد م. البطة على أن بلدية خان يونس لم تدخر جهداً في التواصل مع كافة الجهات المانحة وشركائها الممولين من أجل تأمين الدعم المادي المطلوب لتنفيذ المشروع في منطقة الوفية التي تعاني منذ عشرات السنين من مشاكل مياه الأمطار، لافتاً إلى أن المشروع المتوقع تنفيذه خلال شهر أبريل المقبل يعتبر أحد أهم المشاريع التي ستساهم بشكل مباشر في حل مشكلة غرق بعض الشوارع في خان يونس خلال موسم الأمطار والتي تعطل حركة المواطنين، وسيساهم كذلك في تعزيز وتحسين مياه الخزان الجوفي بالإضافة الي ضمان تشغيل المرافق المستهدفة لساعات أطول وتقديم خدمة أفضل للمواطنين المستهدفين.