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" أبو الريش" يؤكد على تعزيز واقع الشراكة للخطة الصحية الاستراتيجية

26 كانون أول / ديسمبر 2019 02:44

" أبو الريش" يؤكد على تعزيز واقع الشراكة للخطة الصحية الاستراتيجية

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش أن الخطة الصحية الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٠م ، ٢٠٢٤م ، هي تجسيد حقيقي لتعزيز واقع الشراكة والتكامل مع مختلف الشركاء ومقدمي الخدمة الصحية .

 جاء ذلك خلال ترأسه اللقاء الدوري للجنة التسيرية للخطة الصحية الاستراتيجية .
وقال د. ابو الريش : " إنه ومن أولويات وجوهر الخطة الوصول إلى مستويات من التناغم والتكامل مع شركاء المنظومة الصحية ، لتحقيق أفضل المؤشرات ذات العلاقة " .


وتابع : " أن اثراء الخطة بجملة الأهداف والبرامج التي تشترك مختلف الجهات الشريكة في تحقيقها والعمل في سياقها ، هو اليوم عنوان يطرح ويناقش بكل فاعلية من قبل شخصيات صحية ذات خبرات مقدرة و تمثل مؤسسات ومنظمات صحية لانضاج خارطة عمل واضحة تقودنا إلى نتائج إيجابية تنعكس على جودة الخدمة الصحية المقدمة " .


وأشار إلى  أن المشاورات و اللقاءات بالخصوص تشرف على نهايتها  والتي تدارست نتاج عمل اللجان الفرعية ومناقشة مسودات الغايات لرفعها إلى لجنة الصياغة المكلفة ، ومراجعتها وانضاجها بالشكل المتكامل ".

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