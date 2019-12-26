زراعة الشمال تكرم العاملين فيها لجهودهم المتميزة خلال العام 2019

غزة- الرأي

كرمت مديرية زراعة شمال غزة العاملين فيها من موظفين ومتطوعين، تثمينا لجهودهم المتميزة خلال العام 2019م، بحضور د. إبراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة، أ. محمد سالم اللولو مدير عام الشؤون الإدارية والمالية،أ.فايز الشيخ مدير العلاقات العامة والاعلام،و د. نائل السعدي مدير بيطرة الشمال.

و رحب م. أدهم البسيوني مدير المديرية بالحضور الكريم الموظفين والعاملين في المديرية،معربا عن تقديره للجهود المميزة التي بذلها العاملين في المديرية خلال العام 2019م

وأكد على أهمية العمل بروح الفريق الذي تميز به موظفين مديرية زراعة شمال غزة ، كما أستعرض العديد من الأنشطة المتميزة التي نفذتها المديرية على مدار العام المنصرم.

من جانبه ثمن د. إبراهيم القدرة الجهود الكبيرة و المميزة التي يبذلها العاملين في مديرية زراعة شمال غزة لخدمة المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي، وأكد على أهمية الاستمرار في خدمة المزارعين بكل الطرق والوسائل المتاحة كما أكد على استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في مجال خدمة القطاع الزراعي.

ومن ناحيته أثنى أ. محمد سالم اللولو على الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين في مديرية الشمال ودورهم الفعال في خدمة القطاع الزراعي مؤكدا على أهمية الاستمرار بهذا المستوى من الجد والاجتهاد في خدمة المزارعين.