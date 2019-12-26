أعضاء المنظومة القضائية يكرمون عميد المعهد العالي للقضاء السابق " المدهون"

غزة- الرأي

نظمت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمعهد العالي للقضاء حفلاً لتكريم الدكتور نافذ المدهون العميد السابق للمعهد العالي للقضاء وذلك بقصر العدل بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

ونُظم الاحتفال بحضور رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. احمد بحر ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد ووكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال ورئيس هيئة القضاء العسكري بغزة المستشار العميد حقوقي د.أمين نوفل وعميد المعهد المستشار اشرف نصر الله وأعضاء مجلس الإدارة والعديد من الشخصيات الاعتبارية والاجتماعية الوجهاء وذلك تقديراً له على جهوده التي بذلها طوال مدة عمله عميداً للمعهد.

وثمن د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة جهود الدكتور المدهون في السعي وراء تطوير المنظومة القضائية والمعهد العالي للقضاء، مؤكداً على مدى إخلاصه في العمل وحجم الإنجازات التي شهدها عهده كعميد للمعهد، ومساهماته في نشر الوعي القانوني والتشريعي.

وتحدث المستشار/ محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس إدارة المعهد عن تاريخ المعهد العالي للقضاء ومدى الاهتمام الملحوظ بالمعهد في عهد الدكتور المدهون وجهوده الحثيثة في إرساء قواعد العدالة والعمل الدؤوب في تطوير وتحسين البيئة القضائية، مؤكداً على فاعلية المعهد في خدمة قطاع العدالة ممثلاً بشخصه.

وبدوره ألقى المستشار/ د. محمد النحال وكيل وزارة العدل وعضو مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء كلمة أثنى فيها على عمل الدكتور المدهون ومدى اهتمامه بالمعهد وإخلاصه بالعمل وجمعه لمنظومة العدالة بكافة أشكالها وأنواعها .

ومن جانبه ألقى كلمة المعهد العالي للقضاء المستشار/ أشرف نصر الله عميد المعهد الحالي مثمناُ جهود الدكتور المدهون في خدمة ورفعة المعهد والقضاء والنهوض بالمنظومة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة طيلة الستة أعوام الماضية.