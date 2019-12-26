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سلطة الأراضي تبحث معالجة التعديات الواقعة في عزبة أبو شباب

26 كانون أول / ديسمبر 2019 03:04

سلطة الأراضي تبحث معالجة التعديات الواقعة في عزبة أبو شباب
سلطة الأراضي تبحث معالجة التعديات الواقعة في عزبة أبو شباب

خان يونس- الرأي

استقبل رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحه، وفداً من مخاتير ووجهاء عائلة أبو شباب في محافظة خانيونس، على رأسهم المختار أبو فارس أبو شباب.

و تناول اللقاء جهود سلطة الأراضي في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، لا سيما الزراعية منها والواقعة في محيط عزبة أبو شباب شرق حي الإسراء 1.

و اتفق الحضور على وقف التعديات في المنطقة وتشكيل لجنة من سلطة الأراضي وممثلين عن العزبة وجهات أخرى لدراسة التعديات والعمل على معالجتها وإيجاد الحلول الملائمة لها  ومن جهته رحب سلطة الأراضي بالضيوف وأكد على عمق العلاقة بين المؤسسة الحكومية والمجتمع المحلي لمنع التعديات على الأراضي الحكومية،  مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه الأراضي التي هي ملك ومستقبل الأجيال القادمة ولا يجوز إهدارها واستغلالها من قبل بعض الموطنين .

 فيما أكد المختار أبو فارس أبو شباب على تعاون الأهالي مع سلطة الأراضي في معالجة التعديات في المنطقة   .
ويشار الى أن سلطة الأراضي تعمل على أزالت التعديات الزراعية على الأراضي الحكومية وإخلائها حفاظاً على المال العام وبموجب القانون الذي منح رئيس سلطة الأراضي إزالة التعدي بقرار إداري وكانت طواقم التفتيش والمتابعة ازلة تعديات زراعية عن مساحة 40 دونم في منطقة البركة شرق دير البلح تمهيدا لتخصيص هذه الأرض لمشاريع حكومية وخدماتيه في المنطقة

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