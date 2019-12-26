مضاعفات خطيرة على صحة الأسير موفق عروق

يعاني الأسير المريض موفق عروق، من وضع صحي صعب ومتدهور، حيث يقبع حاليا بمستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن إدارة معتقل "عسقلان" قامت قبل عدة أيام بنقل الأسير المريض عروق إلى المستشفى، إثر تدهور ملحوظ على حالته الصحية.

وأضافت أن مضاعفات خطيرة طرأت على حالة الأسير عروق، منها: "آلام شديدة بجميع أنحاء جسده، وحرارة مرتفعة، وصداع، وهزال، وحالة دوخان تسببت له بالسقوط على الأرض مرتين".

ولفتت الهيئة إلى أن أطباء الاحتلال كانوا اكتشفوا إصابته بالسّرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تموز/ يوليو من العام الجاري، بعد خضوعه لفحوص طبية، إلّا أن إدارة المعتقل ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقّي العلاج الكيماوي حتى شهر تشرين الثاني.

يشار إلى أن الأسير عروق (77 عامًا) من يافة الناصرة في أراضي 48، معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ(30 عاما).

كما أكّدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسير المريض مصطفى محمد البنا، من قطاع غزة، من زيارة عائلته له منذ اعتقاله قبل نحو عامين.

وبيّنت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميها للأسير البنا في معتقل "عسقلان"؛ أنه كان قد تعرّض لجلطة قلبية خلال شهر آب 2019، وخضع لعملية زراعة جهاز ناظم لنبضات القلب، بعد مماطلة إدارة معتقل "نفحة" بتقديم العلاج له وتحويله للمستشفى رغم مطالباته المستمرّة بإجراء الفحوص الطبيّة له لشكواه من آلام في الصّدر وارتفاع في ضغط الدم

يشار إلى أن الأسير مصطفى البنا (31 عامًا)، محكوم بالسّجن لـ(40 شهرًا).