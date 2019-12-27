زيدان يجتمع برئيس ريال مدريد في 30 ديسمبر المقبل

أكدت تقارير صحفية إسبانية، إن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سيجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي يوم 30 ديسمبر المقبل في المدينة الرياضية "الفالديبيباس" لتحليل النصف الأول من الموسم، وذكر موقع "ديفنسا سنترال"الإسباني، أن هناك اجتماع مرتقب بين زيدان وبيريز بعد نهاية عطلة أعياد الميلاد، من أجل تحليل النصف الأول من الموسم، ومواصلة التخطيط للمستقبل من أجل المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة، إن رئيس ريال مدريد وزيدان سيلتقيان وجهًا لوجه في فالديبيباس يويم 30 ديسمبر ويستعرضان النصف الأول من الموسم، بعد نهاية التدريبات المقررة في هذا اليوم، لبدء التخطيط للنصف الثاني من الموسم وكذلك دراسة التعاقدات الشتوية المحتملة.

وأوضحت، إنه من المتوقع أن يخطر زين الدين زيدان، رئيس ريال مدريد مرة أخرى عن رغبته في ضم بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد، باعتباره اللاعب المثالي لقيادة وسط الملعب من وجهة نظر زيزو، حيث لا يريد المدرب الفرنسي التفريط في هدفه الرئيسي.

بالإضافة إلى التعاقدات، سيتم إجراء تحليل على كل ما حدث في الأشهر الأولى من الموسم، مع دراسة فرص الفريق في الفوز بالألقاب، مع تحليل أداء اللاعبين.

يذكر أن ريال مدريد صعد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسيلاقي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، كما يحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، خلفاً للمتصدر برشلونة صاحب الـ 39 نقطة.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة خيتافي فى 4 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الليجا، عقب إنتهاء أجازة اعياد الميلاد "الكريسماس".