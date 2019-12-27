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أخبار » الرياضة و الملاعب

ميسي يكشف سر نجاحه في تنفيذ الركلات الحرة

27 كانون أول / ديسمبر 2019 06:22

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كشف النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة ليونيل ميسي سر نجاحه في تسديد الركلات الحرة وتحويلها إلى أهداف، وكيف أثر زميله الكاميروني السابق صامويل إيتو على مسيرته الاحترافية في بدايتها.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية الخميس، "أدرس أساليب حراسة المرمى أكثر مؤخرا قبل كل شيء، عندما أنفذ الركلات الحرة، أشاهد حركة الحارس إذا أخذ خطوة في أي من الاتجاهين، فالأمر يتعلق بالتعلم والتدرب، وأنا أعمل دائما على تحسين ركلاتي الحرة بالتدريب".

وأضاف الدولي الأرجنتيني "دائما ما أتذكر اليوم الذي قال لي فيه إيتو بأنه لدى بداية تسجيلي للأهداف فإنني لن أتوقف عن إحرازها، وبالفعل حدث ذلك في يوم وكل شيء بدأ في المضي للأمام لأنني كنت أحصل على الكثير من الفرص قبل ذلك لكني لم أكن أستغلها في التسجيل".

وسجل ميسي 52 ركلة حرة خلال مسيرته الاحترافية، 46 منها بقميص نادي برشلونة، في حين أحرز ستة أهداف من ركلات حرة مباشرة مع منتخب الأرجنيتن.

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