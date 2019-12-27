ليفربول يكتسح ملاحقه برباعية ويتقدم نحو حسم الدوري مبكرًا

اكتسح نادي ليفربول مضيفه وملاحقه ليستر سيتي برباعية نظيفة في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتقدم خطوة أخرى نحو حسم لقب المسابقة مبكرًا.

وشهدت جولة مباريات "البوكسينغ داي" التي جرت الخميس فوزا ثمينا لمانشستر يونايتد وتوتنهام، بينما تواصلت تعثرات أرسنال وتشلسي.

وعلى ملعب "كينغ باور"، سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفين في الدقيقيتن 31 و74، وجيمس ميلنر (ركلة جزاء) في الدقيقة 71، وألكسندر أرنولد في الدقيقة 78.

ورفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر، وبمباراة ناقصة للنادي المتوج مؤخرا بكأس العالم للأندية.

من جهة أخرى، قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 4-1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد.

ورفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 28 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وقلب توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه برايتون إلى فوز بنتيجة 2-1، ليرفع النادي اللندني رصيده إلى 29 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس.

وواصل أرسنال نزيف النقاط حين أفلت من الهزيمة وتعادل أمام مضيفه برنموث 1-1 في أول اختبار للمدرب الإسباني ميكل أرتيتا. ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتلقى تشلسي الهزيمة من ضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، وهي الخسارة التي جمدت رصيد تشلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع.

وتغلب أستون فيلا على ضيفه نوريتش سيتي بهدف دون رد، بينما تعادل شيفيلد يونايتد مع ضيفه واتفورد بهدف لكل منهما، وحقق إيفرتون فوزا ثمينا بهدف وحيد على ضيفه بيرنلي في أول مباراة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.