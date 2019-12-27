5 طرق لعلاج آلام الظهر المزمنة دون جراحة

آلام الظهر يمكن أن تصبح مزمنة إذا استمرت 3 أشهر أو أكثر، وهى من المشاكل الشائعة وغالبًا ما تجلب الراحة المؤقتة من خلال تناول العلاج المناسب، وعادة ما ترتبط آلام الظهر بالعمر، ولكن يمكن أن تنتج أيضًا عن إصابة سابقة، وفقاً لما ذكره موقع "جون هوبكنز ميديسين"، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الطرق لعلاج آلام الظهر المزمنة بدون جراحة.

من الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام الظهر تشمل:

-التهاب المفاصل التنكسى - ترقق الغضروف التدريجي داخل العمود الفقري.

-تضيق العمود الفقري - تضييق القناة الشوكية التي قد تؤدي إلى ألم الأعصاب.

-مشاكل الديسك ، مثل الانزلاق الغضروفي.

-متلازمة الألم الليفي العضلي- ألم العضلات غير المبرر.

في بعض الحالات ، يصعب تحديد سبب آلام الظهر المزمنة. "إذا استنفد طبيبك جميع خيارات التشخيص ، فقد حان الوقت للبحث عن رأي ثانٍ من أخصائي آلام الظهر".

إذا كان مصدر الألم غير معروف أو لا يمكن علاجه، فقد يكون أفضل خيار لديك هو العمل مع طبيبك على التقليل من الأشياء التى تزيد الألم وجعل الألم يمكن التحكم فيه عن طريق العلاجات غير الجراحية.

ممارسة الرياضة

الرياضة هى أساس علاج آلام الظهر المزمنة، إنه واحد من أولى العلاجات التي يجب أن تجربها بتوجيه من طبيبك وأخصائي العلاج الطبيعي في العمود الفقري، يجب أن تكون التمارين مصممة وفقًا لأعراضك وحالتك المحددة.

قد يشمل العلاج الطبيعي لألم الظهر المزمن ما يلي: اختبار تحمل الألم، تمارين المرونة والتمدد، التمارين الهوائية مثل: ركوب الدراجة، تمرين التأمل.

نظام غذائى

بعض الأطعمة تسبب الالتهاب الشديد، خاصة تلك الغنية بالدهون غير المشبعة والسكريات المكررة والأطعمة المصنعة، استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في علاج آلام الظهر المزمنة وكيف يمكن تغييرها.

يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي في تخفيف آلام الظهر عن طريق تقليل الضغط على العمود الفقري.

تعديلات نمط الحياة

عندما يكون لديك ألم مزمن، من المهم أن تتبع الأشياء التى تسبب لك الألم، لاحظ الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الألم وتجنبها إن أمكن، ليس هذا فقط يمكن أن يساعد ظهرك على الشعور بشكل أفضل، بل يمكنه أيضًا منع الحالة الأساسية من التقدم، تغيير آخر مهم في نمط الحياة هو الإقلاع عن التدخين. ومن المعروف علميا النيكوتين لتخفيف الألم وتأخير الشفاء.

العلاجات القائمة على الحقن

هناك عدة علاجات بالحقن تشمل: الستيرويد فوق الجافية، وأنواع أخرى من الإجراءات القائمة على الحقن متاحة لآلام الظهر المزمنة.

يتم استخدامها عندما يكون مصدر الألم معروفًا ويمكن أن يساعد في بعض الأحيان في استبعاد بعض الأسباب إذا لم ينجح العلاج، قد تتوقف عمليات الحقن أو تقلل من الألم لفترة معينة من الوقت.

العلاجات البديلة

الوخز بالإبر، والتدليك، وعلاج الارتجاع البيولوجي، والعلاج بالليزر، وتحفيز العصب الكهربائي، وغير ذلك من علاجات العمود الفقري غير الجراحي، يمكن أن تحدث فرقًا لآلام الظهر المزمنة.

تحدث إلى أخصائي العمود الفقري الخاص بك حول العلاجات البديلة التي يمكن أن تفيدك.

العلاجات الدوائية

يمكن استخدام المسكنات والعقاقير المضادة للالتهابات وباسط العضلات والأدوية الأخرى للمساعدة في السيطرة على آلام الظهر المزمنة.