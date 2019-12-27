علاج الكحة الجافة بطرق طبيعية

علاج الكحة الجافة يعتمد فى الأساس على معرفة سببها، والكحة أو السعال الجاف هو سعال لا ينتج عنه البلغم أو المخاط، وهو يسبب الإزعاج كما يرتبط بالتهاب الحلق الشديد، وغالبًا ما يحدث السعال الجاف بسبب أمراض فيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الحساسية أو المهيجات في الحلق، فى هذا التقرير نتعرف على علاج الكحة الجافة.

علاج الكحة الجافة الناجمة عن عدوى فيروسية مثل البرد يتم خلال أسبوع أو أسبوعين، كما يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية فى شعورك بالتحسن وقد توفر أدوية السعال بعض الراحة للبالغين الذين يعانون من السعال الجاف:

ـ العلاجات الأخرى للسعال الجاف تعتمد على السبب، وهناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لتوفير الراحة من السعال الجاف.

-يمكن أن يساعد العسل في علاج السعال الجاف من خلال تلطيف الجزء الخلفي من الحلق (البلعوم)، وتخفيف الالتهاب الذي يسبب السعال الجاف، حاول شرب الماء الدافئ الذي يحتوي على العسل والليمون ، أو تناول ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم بثلاثين دقيقة.

-شرب الكثير من السوائل، وقد تساعد الشوربة أو الشاي الدافئ في تهدئة حلقك.

-قد تساعد أيضًا الغرغرة بالماء المالح فى علاج السعال الجاف المرتبط بالحنجرة والتهاب الحلق.

-يمكن أن يكون السعال الجاف أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات بيتا (المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب)، قد يوصي طبيبك بإيقاف أي أدوية قد تسبب السعال واستبدالها بأدوية أخرى مناسبة لحالتك.

-السعال المتكرر من أي سبب يمكن أن يسبب تهيجًا في الحنجرة (صندوق الصوت) والممرات الهوائية العلوية، مما يؤدي إلى مزيد من السعال، تشمل الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في تقليل الرغبة في السعال وتساعد في إيقاف هذا النوع من السعال المستمر:

-أخذ رشفة من الماء مع ابتلاعهاعندما تشعر بالسعال أو تطهير حلقك.

-تجنب أي مسببات تؤدي إلى تفاقم السعال، مثل الإفراط في استخدام صوتك، أو دخان السجائر، أو الهواء البارد والجاف بشكل مفرط، مثل الهواء.

علاج الكحة الجافة بالأدوية

-يمكن في بعض الأحيان استخدام مثبطات السعال ، والتي تعرف أحيانًا باسم مضادات السعال ، لعلاج السعال الجاف على المدى القصير لدى البالغين.

-بعض أدوية البرد والانفلونزا - المتوفرة كأقراص أو سائل - قد تحتوي على مثبطات السعال.

-مضادات الهيستامين (مضادات الهيستامين التي لها آثار مهدئة قد تساعد إذا كان السعال الجاف يعطل نومك - قد يوصي طبيبك بتناول هذه الأدوية قبل وقت النوم).

-مزيل الاحتقان (لتخفيف انسداد أو انسداد الأنف).

-الباراسيتامول لتخفيف الألم والحمى.

إذا اشتبه طبيبك في أن المخاط الذى يخرج من أسفل حلقك قد يسبب لك السعال، فقد يوصى باستخدام رذاذ الأنف الملحي ورذاذ الأنف بالكورتيكوستيرويد.

قد يوصي طبيبك باستنشاق الكورتيكوستيرويدات، حيث يتم تنفّس الدواء من خلال فمك، إذا كان الربو سببًا محتملًا للسعال الجاف.

-الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أحيانًا يكون لديهم سعال مستمر أو سعال يسبب الاختناق في الليل، وهنا تساعد الأدوية التي تسد الأحماض (مثل مثبطات مضخة البروتون) في تخفيف السعال الناجم عن الحموضة.