هكذا يمكنك تفعيل ميزة "عداد السرعة" بخرائط جوجل بهاتفك الأندرويد

أصبح بإمكان خرائط جوجل الآن تحديد السرعة المحددة لسيارتك وتنبيهك أيضًا عند تجاوزها، إذ أضافت شركة جوجل هذه الميزة مؤخرًا إلى تطبيق الخرائط الخاص بها، وإذا كان عداد سرعة سيارتك معطلاً ، فإليك كيفية تنشيط هذه الميزة، لكن يجب وضع بعض الأشياء فى الاعتبار قبل الاعتماد على الميزة وهى تحميل أحدث إصدار من خرائط جوجل، وتشغيل خدمات الموقع على الإنترنت، ولتفعيل الميزة عليك اتباع الخطوات التالية:

- افتح خرائط جوجل وتوجه إلى الإعدادات.

-ضمن إعدادات التنقل، قم بتفعيل عداد السرعة، ولتمكين هذه الميزة، توجه إلى خرائط جوجل واضغط على أيقونة ثلاثية النقاط من الزاوية العلوية اليسرى، ومن هنا، قم بالتمرير لأسفل وانتقل إلى "الإعدادات"، نظرًا لأن ميزة عداد السرعة مخفية داخل قسم "إعدادات التنقل"، اضغط فوق خيارات "إعدادات التنقل".

- ضمن "إعدادات التنقل"، قم بالتمرير لأسفل وحدد خيار "عداد السرعة" ، ثم قم بالتبديل إلى "تشغيل" الآن، والعودة إلى الشاشة الرئيسية وبدء التنقل عن طريق إدخال أى تنقل، ستتمكن من رؤية دائرة صغيرة فى الأسفل يسار الشاشة مع سرعة سيارتك.

وتأتى ميزة عداد السرعة مع نظام تنبيه مدمج يقوم بتشغيل إشارة صوتية عندما تكون السيارة تسير بسرعة أكبر من السرعة المسموح بها لهذا الطريق المحدد، فى هذه الحالة، لست متأكدًا من مكان تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار منه، انتقل إلى متجر جوجل بلاى على أندرويد أو أبل ستور على هواتف أيفون وابحث عن الخرائط، اضغط عليها واضغط مرة أخرى على زر تحديث لبدء العملية.

جدير بالذكر أضافت شركة جوجل ميزة جديدة لخدمة الخرائط التابعة لها، والتى تتيح للمستخدمين القدرة على معرفة أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية استنادا إلى نوع الشاحن الكهربائي.