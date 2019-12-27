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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2374 ) الجمعة 27/12/2019

أخبار فلسطينية﻿

وقف مسيرات العودة في غزة لثلاثة أشهر

الرئاسة الفلسطينية: لن نعطي إسرائيل فرصة فرض سياسة الأمر الواقع بشأن الانتخابات في القدس

الخارجية الفلسطينية تندد بـ"ازدواجية" إسرائيل في التعامل مع حاملي السكاكين

ابو ردينة: لن نعطي إسرائيل "فرصة فرض سياسة الأمر الواقع" بشأن الانتخابات في القدس

أخبار إسرائيلية

ثلاثة وزراء إسرائيليين يهددون باغتيال المسؤول عن إطلاق الصاروخ

اليمين الإسرائيلي يتهم مؤسسات حقوقية يهودية بمساعدة الجنائية الدولية

نتنياهو يكشف عن تجنب الاحتكاك مع الروس فوق سوريا أربع مرات

رئيس الاركان الاسرائيلي يضغط على نتنياهو للتقدم باتفاق التهدئة مع حماس

نتنياهو يواجه تحدياً لقيادته في انتخابات "الليكود" التمهيدية

تنياهو يفوز بولاية جديدة لرئاسة حزب الليكود

ارتفاع كبير بعدد طلبات اللجوء المقدمة من سياح روس الى إسرائيل

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

غزة… تعليق مسيرات العودة حتى نهاية آذار القادم

مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمكتبة الخالدية تطلقان مشروعا بحثيا لحماية هوية القدس من التزوير

حماس: إسرائيل تصدر أزماتها الداخلية إلى غزة

الشرق الاوسط

الأسرى الفلسطينيون يهددون بالإضراب

إسرائيل تطور أسلحة جديدة لإسقاط البالونات الحارقة

مسيرات العودة شهرياً وفي المناسبات الوطنية خلال 2020

-بعد فراره إلى الملاجئ.. نتنياهو يقصف غزة ويلوّح باغتيالات

إسرائيل تشن ضربات على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ

الشروق المصرية

ليبراليون يهود يحاولون اختراق "المنظمة الصهيونية العالمية" ووقف دعمها للاستيطان

محافظ القدس يتفقد منطقتي الرام وقلنديا

نقابة أصحاب مدارس السياقة تنظم حفلا بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الحبس المنزلي لستة شبان من العيسوية

الديمقراطية تدعو لاستمرار مسيرات العودة

مصرع شاب جرفته السيول شرق عكا

الدفاع المدني: تعاملنا مع 170 حالة تدخل منذ بداية المنخفض الجوي

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

نيابة رام الله توقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيرتها الصربية

"الحملة الوطنية": جامعاتنا للتعليم وليس للترهيب

"كهرباء إسرائيل" تتراجع عن قطع التيار الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة

إحالة ملف انهيار مدرسة الصفا للنائب العام

نتنياهو يفوز برئاسة الليكود بحصوله على 72.5% من الأصوات

هارتس: كوخافي يضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس

الرئاسة تعقب على دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن القدس.. تساوق خطير

مركز حقوقي: 224 انتهاكًا لقوات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

"شيخ الأسرى" يواجه الموت بسجون الاحتلال ورفض مستمر للإفراج عنه

يهودي يقتحم كنيسة القيامة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

وكالة وفا

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيرتها الص..

"كهرباء القدس": لا قطع للتيار الأسبوع المقبل

محافظ القدس يتفقد الرام وقلنديا

1985 م فلسطينيون ينفذون هجومين متوازيين على مسافرين إسرائيليين في مطاري روما وفيينا فيوقعان عدداً من القتلى والجرحى.

1960م المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرون الذي انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 27-12-1960م إلى 11-1-1961م حضره كالعادة ممثلون عن الأحزاب والهيئات التنظيمية اليهودية الصهيونية وغير الصهيونية وكانت أبرز القضايا التي ناقشتها العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والمنظمة الصهيونية العالمية ومكانتها الرسمية في ضوء الانتقادات التي وجهها بن غوريون في المنظمة الصهيونية.