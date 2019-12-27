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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2374 ) الجمعة 27/12/2019
أخبار فلسطينية
وقف مسيرات العودة في غزة لثلاثة أشهر
الرئاسة الفلسطينية: لن نعطي إسرائيل فرصة فرض سياسة الأمر الواقع بشأن الانتخابات في القدس
الخارجية الفلسطينية تندد بـ"ازدواجية" إسرائيل في التعامل مع حاملي السكاكين
في ذكرى عدوان 2008.. أبو نعيم: الصراع الأمني مع الاحتلال مستمر
ابو ردينة: لن نعطي إسرائيل "فرصة فرض سياسة الأمر الواقع" بشأن الانتخابات في القدس
أخبار إسرائيلية
ثلاثة وزراء إسرائيليين يهددون باغتيال المسؤول عن إطلاق الصاروخ
اليمين الإسرائيلي يتهم مؤسسات حقوقية يهودية بمساعدة الجنائية الدولية
نتنياهو يكشف عن تجنب الاحتكاك مع الروس فوق سوريا أربع مرات
ساعر يعمل على إزاحة نتانياهو من رئاسة الليكود
مندلبليت: لست ملزما بتقديم رأيي بشأن نتنياهو قبل جلسة المحكمة
رئيس الاركان الاسرائيلي يضغط على نتنياهو للتقدم باتفاق التهدئة مع حماس
نتنياهو يواجه تحدياً لقيادته في انتخابات "الليكود" التمهيدية
تنياهو يفوز بولاية جديدة لرئاسة حزب الليكود
اخبار دولية
أصداء تحقيق الجنائية الدولية تهز إسرائيل.. نتنياهو وغانتس ومسؤولون بارزون إلى المحاكمة
ارتفاع كبير بعدد طلبات اللجوء المقدمة من سياح روس الى إسرائيل
أخبار عربية
وفاة شخصين من طالبي اللجوء بظروف غامضة في اليونان
بالفيديو: المطبع السعودي الذي تعرض لـ "البصق في القدس" يهاتف نتنياهو لدعمه
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الخلاف بين فتح وحماس حول إصدار مرسوم الانتخابات يتواصل… والوسطاء لم يعودوا بالرد من إسرائيل حول مشاركة القدس
غزة… تعليق مسيرات العودة حتى نهاية آذار القادم
مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمكتبة الخالدية تطلقان مشروعا بحثيا لحماية هوية القدس من التزوير
حماس: إسرائيل تصدر أزماتها الداخلية إلى غزة
الشرق الاوسط
الأسرى الفلسطينيون يهددون بالإضراب
إسرائيل تطور أسلحة جديدة لإسقاط البالونات الحارقة
وقف مسيرات العودة في غزة لثلاثة أشهر
الخليج الإماراتية
مسيرات العودة شهرياً وفي المناسبات الوطنية خلال 2020
-بعد فراره إلى الملاجئ.. نتنياهو يقصف غزة ويلوّح باغتيالات
- الاحتلال يفرج عن مستوطن هاجم كنيسة القيامة بعد نصف ساعة من اعتقاله
الأهرام المصرية
نتنياهو يفوز بولاية جديدة لرئاسة حزب الليكود
انطلاق الانتخابات لرئاسة حزب "الليكود" في إسرائيل
إسرائيل تشن ضربات على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ
الشروق المصرية
إسرائيل تسمح لـ500 مسيحي من غزة بدخول الضفة الغربية للاحتفال بعيد الميلاد
الغد الأردنية
إشارة لغزة.. تهديد للبنان
إسرائيل ليست وحيدة في صراعها ضد لاهاي
فيضانات وسيول تجتاح الداخل الفلسطيني المحتل (فيديو وصور)
الشرق القطرية
"شيخ الأسرى".. عجوز فلسطيني ترفض إسرائيل إطلاق سراحه
الخارجية الفلسطينية تندد بـ"ازدواجية" إسرائيل في التعامل مع حاملي السكاكين
حماس تحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد في قطاع غزة
معركة فلسطينية مع الاحتلال حول انتخابات القدس
الاحتلال يقر بأخطاء في غارة أدت لمقتل عائلة فلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
كهرباء غزة: لائحة لتنظيم عمل المولدات التجارية
أمن المطار لطفل "القميص المخيف": اخلعه أو اترك الطائرة
"كهرباء القدس": الشركة الإسرائيلية تتراجع عن قطع التيار 3 أيام
"أسرى فلسطين" يحذر من استشهاد الأسير السبعيني موفق عروق
وقفة بغزة تضامنًا مع مسلمي "الايغور"
غزة.. وقفة تضامنية مع الأسيرات بسجون الاحتلال
88 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على 5 شبان من القدس
هيئة: الأسير موفق عروق يعاني وضعاً صحياً صعباً
القدس المحلية
مستوطنون يحولون أرض مواطن من اماتين لمكب نفايات
ليبراليون يهود يحاولون اختراق "المنظمة الصهيونية العالمية" ووقف دعمها للاستيطان
محافظ القدس يتفقد منطقتي الرام وقلنديا
نقابة أصحاب مدارس السياقة تنظم حفلا بمناسبة عيد الميلاد المجيد
الحبس المنزلي لستة شبان من العيسوية
الديمقراطية تدعو لاستمرار مسيرات العودة
الحياة الجديدة
"الدفاع المدني": طريق طوباس- تياسير مغلق بسبب الأمطار
الرجوب يؤكد التزامه بتوصيات لجنة تقييم أداء المنتخب الوطني الأول
هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق يقبع بمستشفى "برزلاي" بوضع صحي صعب
الأيام
»للمرة الثانية.. نتنياهو يهرول إلى ملاجئ عسقلان بسبب قذيفة صاروخية من غزة
» مستوطن يقتحم كنيسة القيامة بسكين واقتحامات للمسجد الأقصى
»نتنياهو: 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة قريباً وسنضم الأغوار
»إسرائيل تخطط لطرح سندات دولية رغم الأزمة السياسية
»منتخب شابات فلسطين يعسكر في الدوحة استعداداً لبطولة غرب آسيا
وكالة صفا
الدفاع المدني: تعاملنا مع 170 حالة تدخل منذ بداية المنخفض الجوي
نيابة رام الله توقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيرتها الصربية
"الحملة الوطنية": جامعاتنا للتعليم وليس للترهيب
"كهرباء إسرائيل" تتراجع عن قطع التيار الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة
إحالة ملف انهيار مدرسة الصفا للنائب العام
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يحبس 6 فلسطينيين منزلياً بمدينة القدس المحتلة
الأسير زهران يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ97
صور وزارة الإعلام تطلق حملة تغريد دعماً لفرسان الحقيقة
وصول أدوية لمرضى "التليف الكيسي" في مستشفى الرنتيسي
صور الأوقاف وعلماء فلسطين ينظمان وقفة تضامنية مع مسلمي "الإيغور"
"الزراعة" تنفّذ جولة ميدانية لمزارع تربية الدواجن شمال غزة
فلسطين اليوم
تطورات حالة الطقس في فلسطين خلال الساعات القادمة
تهديدات "اسرائيلية" لغزة بعملية عسكرية واسعة والعودة للاغتيالات
رئيس جهاز الموساد: إيران هي التحدي الأكبر لإسرائيل
الحملة الوطنية ترفض اجراءات إدارة جامعة الازهر بحق الطلبة
صحيفة "إسرائيلية" تكشف عن ارتفاع اعداد المهاجرين الروس لـ"إسرائيل"
قناة وصفحة غزة الحياة "Gaza la vie" منصة الفلسطينيين للناطقين بالفرنسية والعالم الفرانكوفوني
سما نيوز
قرار دراماتيكي : “إسرائيل” ستدخل آلاف العمال من غزة
نتنياهو يفوز برئاسة الليكود بحصوله على 72.5% من الأصوات
هارتس: كوخافي يضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس
الرئاسة تعقب على دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن القدس.. تساوق خطير
مركز حقوقي: 224 انتهاكًا لقوات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع
"الدفاع المدني": طريق طوباس- تياسير مغلق بسبب الأمطار
مؤتمر صحفي حول انهيار جزء من مدرسة الصفا بالخليلالرجوب يؤكد التزامه بتوصيات لجنة تقييم أداء المنتخب الوطني الأول
عرب 48
"شيخ الأسرى" يواجه الموت بسجون الاحتلال ورفض مستمر للإفراج عنه
يهودي يقتحم كنيسة القيامة ومستوطنون يقتحمون الأقصى
14 إصابة بإنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية
وكالة وفا
النيابة العامة توقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيرتها الص..
"كهرباء القدس": لا قطع للتيار الأسبوع المقبل
محافظ القدس يتفقد الرام وقلنديا
حدث في مثل هذا اليوم
27 كانون أول (ديسمبر)
2008 م بدء الحرب العدوانية الإجرامية الإسرائيلية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.
2004م عملية اغتيال من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية للمناضل وائل محمد الرياضي 35 عاماً من قادة كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وهو من مخيم بلاطة القريب من نابلس.
1985 م فلسطينيون ينفذون هجومين متوازيين على مسافرين إسرائيليين في مطاري روما وفيينا فيوقعان عدداً من القتلى والجرحى.
1966م رئيس م.ت.ف أحمد الشقيري يحل اللجنة التنفيذية ويعلن إعادة تشكيلها تشكيلاً (ثورياً).
1960م المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرون الذي انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 27-12-1960م إلى 11-1-1961م حضره كالعادة ممثلون عن الأحزاب والهيئات التنظيمية اليهودية الصهيونية وغير الصهيونية وكانت أبرز القضايا التي ناقشتها العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والمنظمة الصهيونية العالمية ومكانتها الرسمية في ضوء الانتقادات التي وجهها بن غوريون في المنظمة الصهيونية.
1948 م اندلاع معارك عنيفة بين المجاهدين العرب والجماعات الإرهابية اليهودية للسيطرة على ضاحية القدس الغربية.
1945 م عصابة الارغون الصهيونية الإرهابية تقتل خمسة من أفراد الجيش والبوليس البريطاني في القدس ويافا وتل أبيب.