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الطقس : استمرار تساقط الأمطار والأرصاد تحذر

27 كانون أول / ديسمبر 2019 10:27

غزة- الرأي

يكون الجو اليوم الجمعة  2019/12/27 غائماً وباردا الى شديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم الجمعة من خطر :

1-شدة سرعة الرياح. 2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. 3- خطر التزحلق على الطرقات. 4- تدني مدى الرؤيا الافقية .

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