جماهير غزة تستعد للمشاركة بفعاليات "جمعة دماء الشهداء ترسم الطريق"

غزة- الرأي

تستعد جماهير غزة اليوم للمشاركة فى الجمعة الـ 86 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار والتى جاءت بوسم جمعة "دماء الشهداء ترسم الطريق"

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الكل الفلسطيني للمشاركة بفعاليات اليوم على أرض مخيمات العودة الخمس على الحدود الشرقية للقطاع وذلك بعد صلاة العصر مباشرة وحتى المساء ، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، على المشاركة للوصول لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وبينت الهيئة استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

والتأكيد على تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام..