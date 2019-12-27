نتنياهو يفوز برئاسة الليكود بحصوله على 72.5% من الأصوات

أظهرت نتائج الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، فجر اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فاز بأغلبية أصوات أعضاء الحزب وبفارق كبير عن منافسه، عضو الكنيست غدعون ساعر. وحصل نتنياهو على 72.5% من الأصوات، وساعر على 27.5%. وشارك في التصويت أقل من نصف أعضاء الحزب، وبلغت نسبة التصويت 49.45%.

وتعهد نتنياهو "بأنني ساقود الليكود إلى انتصار كبير في الانتخابات القريبة (للكنيست) وسنستمر في قيادة دولة إسرائيل"، فيما اعترف ساعر بخسارته، وقال "إنني أهنيء رئيس الحكومة على فوزه بالانتخابات الداخلية"، وأنه "سنقف خلفك من أجل نجاح الليكود في انتخابات آذار/مارس". كذلك هاتف ساعر نتنياهو من أجل تهنئته.

وفيما شهدت الانتخابات جدل متصاعد بين أنصار مرشحيها الوحيدين نتنياهو وساعر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو عمل بجد على ألا تتجاوز نسبة دعم ساعر حاجز الـ20% لتثبيت زعامته على الحزب، وتجنب انقسامات داخلية قبيل انتخابات الكنيست المقررة في آذار/ مارس المقبل.