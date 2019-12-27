تربية الوسطى تفتتح دورة أمن المعلومات التقنية لمدراء المدارس

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة "أمن المعلومات التقنية" لمدراء المدارس، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الاشراف التربوي كمال أبو شملة ومشرف التكنولوجيا عبد الرحيم يونس ومشاركة كافة مدراء المدارس ومديراتها، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

بدوره، رحب الحاج بالحضور والمشاركين وتحدث عن أهمية هذه الدورة التدريبية والتي تهدف الى تطوير قدرات المشاركين في مجال أمن المعلومات التقني وتخزينها وحمايتها لما لها من أهمية وخصوصية في مجال الإداري والتربوي، وشكر الحاج قسم الإشراف التربوي على تنظيم هذه الدورة والمحاضرين بالدورة مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ومشرف التكنولوجيا عبد الرحيم يونس.

وتأتي الدورة ضمن خطة معهد التدريب التربوي لتطوير قدرات العاملين وبالتعاون بين الإدارة العامة للإشراف التربوي والإدارة العامة للإدارات المدرسية، وتشتمل الدورة على مجموعة من العناوين ومنها عناصر أمن المعلومات وتشفير المعلومات التقنية وآليات تخزين المعلومات واستعادة الملفات المحذوفة والنسخ الاحتياطي وأمن الانترنت والخصوصية وأمن الهواتف الذكية وأمن مواقع التواصل وغيرها من المواضيع والعناوين.