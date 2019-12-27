وكالة الرأي الفلسطينية كلية "الرباط الجامعية" تحتفي بمرور عشرة أعوام على تأسيسها وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يزور الطالب الجريح يحيى خلف وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تفتتح دورة أمن المعلومات التقنية لمدراء المدارس وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يفوز برئاسة الليكود بحصوله على 72.5% من الأصوات وكالة الرأي الفلسطينية اليوم ..11 عاماً على ذكرى معركة الفرقان وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غزة تستعد للمشاركة بفعاليات "جمعة دماء الشهداء ترسم الطريق" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس : استمرار تساقط الأمطار والأرصاد تحذر وكالة الرأي الفلسطينية اسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2374 ) الجمعة 27/12/2019 وكالة الرأي الفلسطينية يوتيوب يخطط لفحص جميع فيديوهات الأطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير تعليم الشمال يزور الطالب الجريح يحيى خلف

27 كانون أول / ديسمبر 2019 11:34

1
1

غزة- الرأي

في إطار انفتاح مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، على المجتمع المحلي، لتعزيز العلاقة معه وتسخيرها لخدمة العملية التعليمية، زار مدير التعليم أ. نبيل العرابيد، الطالب الجريح يحيى يحيى محمد خلف، من مدرسة القسطينة الثانوية للبنين في منزله؛ للاطمئنان عليه وعلى أحواله خلال تقديمه الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي.

ورافق أ. العرابيد، في زيارته التفقدية رئيس قسم الرقابة الداخلية أ. محمد أبو ريا.

وتمنى أ. العرابيد الشفاء العاجل للطالب "خلف" الذي يدرس في الصف الثامن الأساسي، مثمّناً إصراره على مواصلة التعليم رغم الإصابة التي تعرض لها من جنود الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة مؤخراً.

وأكد أ. العرابيد أن استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين العزل، يعتبر جريمة حرب، تستدعي ملاحقة قادة وجنود الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

غزة: افتتاح بيت عزاء بوفاة رئيس الأركان الجزائري

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟