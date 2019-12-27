مدير تعليم الشمال يزور الطالب الجريح يحيى خلف

غزة- الرأي

في إطار انفتاح مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، على المجتمع المحلي، لتعزيز العلاقة معه وتسخيرها لخدمة العملية التعليمية، زار مدير التعليم أ. نبيل العرابيد، الطالب الجريح يحيى يحيى محمد خلف، من مدرسة القسطينة الثانوية للبنين في منزله؛ للاطمئنان عليه وعلى أحواله خلال تقديمه الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي.

ورافق أ. العرابيد، في زيارته التفقدية رئيس قسم الرقابة الداخلية أ. محمد أبو ريا.

وتمنى أ. العرابيد الشفاء العاجل للطالب "خلف" الذي يدرس في الصف الثامن الأساسي، مثمّناً إصراره على مواصلة التعليم رغم الإصابة التي تعرض لها من جنود الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة مؤخراً.

وأكد أ. العرابيد أن استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين العزل، يعتبر جريمة حرب، تستدعي ملاحقة قادة وجنود الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية.