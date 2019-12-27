كلية "الرباط الجامعية" تحتفي بمرور عشرة أعوام على تأسيسها

غزة- الرأي

نظمت كلية الرباط الجامعية، ظهر الخميس، حفلًا بعنوان "10 سنوات على التأسيس"، كرمت خلاله المحاضرين وأوائل الدفعات السابقة، والمدربين من الكلية وخارجها.

بدوره،أكد العميد ناصر سليمان عميد كلية الرباط، خلال كلمة له في الحفل، أن كلية الرباط الجامعية انطلقت بتوجيه من وزير الداخلية والأمن الوطني الأسبق، الشهيد سعيد صيام، ثم استكمل المشوار بعده في تطوير وتحديث الكلية الوزير السابق فتحي حماد، وذلك وفق قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2009 بإنشائها بالشكل الحالي.

وأوضح سليمان أن الكلية خرَّجت على مدار السنوات العشر الماضية ما يقارب ألفٍ و300 طالبًا، مبينًا أن تخصص القانون والعلوم الشرطية تخرج منه 540 طالبًا، وبكالوريوس الملاحة البحرية خرّج 58 طالبًا، إلى جانب دبلوم العلوم الشرطية الذي تخرّج منه 122 طالبًا، ودبلوم الاختصاص الذي خرّج 566 طالبًا، فيما تخرّج من دفعة الأطباء 11 طالبًا.

وقال إن الكلية خلال الفترة الماضية، أدخلت العديد من البرامج الأكاديمية لتطوير الرقابة الإدارية والقانونية والمالية؛ لرفع المستوى الإداري للكلية، بما يتناسب مع متطلبات وزارة الداخلية والأمن الوطني، وقانون الخدمة في قوى الأمن.

وكشف عميد كلية الرباط الجامعية أن بداية العام 2020 ستشهد افتتاح مركزًا للاستشارات القانونية الإلكترونية المجانية، ليكون عونًا لأبناء شعبنا، حتى لا يكونوا فريسة سهلةً وعرضةً للنصب والاحتيال أثناء معاملاتهم التجارية والقانونية.