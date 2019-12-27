رئيس متابعة العمل الحكومي يهنئ النيابة العامة بجائزة النزاهة لعام 2019م

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، رئيس متابعة العمل الحكومي د.محمد عوض، وذلك لتهنئة النيابة العامة بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019م، على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد شارك د.محمد عوض في تكريم رواد التميز الإداري من موظفي النيابة العامة باحتفالية (التحفيز الإداري)، مشيداً بتميز النيابة وطواقمها وجودة أدائها ونجاح سياساتها في إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ونيل ثقة جمهور المواطنين من خلال وضع أساس لبناء قيم العدالة والأمن والحكم الرشيد.

كما اجتمع رئيس متابعة العمل الحكومي بمجموعة من رؤساء النيابات، الذين اشاروا الى العلاقة الايجابية مع المؤسسة الأمنية والشرطية، واستمرار سياسة النيابة العامة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وناقش د. عوض مع رؤساء النيابات الأوضاع الفنية والإدارية في النيابة العامة، ومواجهة التحديات التي تعترض العمل، مؤكداً على جهوزية مجلس الوزراء لدعم النيابة وإسنادها المستمر؛ وصولاً للعدالة الناجزة، وتحقيق أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.

من جانبه ،أكد النائب العام على مواصلة النيابة ريادة المسئولية المجتمعية وتعزيز سيادة القانون، والاستمرار في السير في طريق النجاح، لترسيخ قيم العدالة وبسط القسط بين المواطنين، مُحيلاً فوز النيابة بجائزة النزاهة لدعم وإسناد الحكومة، والاداء المميز من الجنود المخلصين من أعضاء وموظفي النيابة العامة، وجهودهم المضاعفة لتطبيق السياسات التي تعزز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.