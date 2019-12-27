وكالة الرأي الفلسطينية كلية "الرباط الجامعية" تحتفي بمرور عشرة أعوام على تأسيسها وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يزور الطالب الجريح يحيى خلف وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تفتتح دورة أمن المعلومات التقنية لمدراء المدارس وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يفوز برئاسة الليكود بحصوله على 72.5% من الأصوات وكالة الرأي الفلسطينية اليوم ..11 عاماً على ذكرى معركة الفرقان وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غزة تستعد للمشاركة بفعاليات "جمعة دماء الشهداء ترسم الطريق" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس : استمرار تساقط الأمطار والأرصاد تحذر وكالة الرأي الفلسطينية اسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2374 ) الجمعة 27/12/2019 وكالة الرأي الفلسطينية يوتيوب يخطط لفحص جميع فيديوهات الأطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

رئيس متابعة العمل الحكومي يهنئ النيابة العامة بجائزة النزاهة لعام 2019م

27 كانون أول / ديسمبر 2019 11:53

11
11

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، رئيس متابعة العمل الحكومي د.محمد عوض، وذلك لتهنئة النيابة العامة بحصولها على جائزة النزاهة لعام 2019م، على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد شارك د.محمد عوض في تكريم رواد التميز الإداري من موظفي النيابة العامة باحتفالية (التحفيز الإداري)، مشيداً بتميز النيابة وطواقمها وجودة أدائها ونجاح سياساتها في إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ونيل ثقة جمهور المواطنين من خلال وضع أساس لبناء قيم العدالة والأمن والحكم الرشيد.

كما اجتمع رئيس متابعة العمل الحكومي بمجموعة من رؤساء النيابات، الذين اشاروا الى العلاقة الايجابية مع المؤسسة الأمنية والشرطية، واستمرار سياسة النيابة العامة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وناقش د. عوض مع رؤساء النيابات الأوضاع الفنية والإدارية في النيابة العامة، ومواجهة التحديات التي تعترض العمل، مؤكداً على جهوزية مجلس الوزراء لدعم النيابة وإسنادها المستمر؛ وصولاً للعدالة الناجزة، وتحقيق أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.

من جانبه ،أكد النائب العام على مواصلة النيابة ريادة المسئولية المجتمعية وتعزيز سيادة القانون، والاستمرار في السير في طريق النجاح، لترسيخ قيم العدالة وبسط القسط بين المواطنين، مُحيلاً فوز النيابة بجائزة النزاهة لدعم وإسناد الحكومة، والاداء المميز من الجنود المخلصين من أعضاء وموظفي النيابة العامة، وجهودهم المضاعفة لتطبيق السياسات التي تعزز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

غزة: افتتاح بيت عزاء بوفاة رئيس الأركان الجزائري

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟