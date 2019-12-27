مباحث رفح تضبط عملة مزورة "فئة الشيكل"

غزة- الرأي

ضبطت شرطة مباحث محافظة رفح، عملة نقدية مزورة من "فئة الشيكل" تم تداولها في الأسوق خلال الأشهر الماضية أثناء عملية تمريرها على أصحاب المحلات.

وفي هذا السياق أوضح مدير دائرة مباحث رفح المقدم مجدي عبد العال أنه وبعد ورود عدة شكاوى وبتكليف من النيابة العامة عمل قسم مباحث تل السلطان على الفور بمتابعة معلومة وردت بأن شخص يدعى "ي، د" يحاول تمرير العملة المزورة فئة الشيكل، على صاحب محل.

وأشار إلى أنه وبعد ورود المعلومة تم ضبط المذكور، وخلال التحقيق الأولي معه اعترف أنه ضمن شبكة تعمل في نفس القضية "تمرير العملة المزورة".

وبين المقدم عبدالعال انه تم إحضار كلا من المدعو "ع، ج" والمدعو "إ، ش" والمدعو "م، ق"، وإحضار مبالغ مالية مزورة من منازل المذكورين وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وأن المبلغ المضبوط كان مخبأ لديهم منذ وقت بعد أن تم ضبط الماكينة التي تطبع العملة في مباحث محافظة غزة قسم مباحث التفاح والدرج.

وعليه تم تدوين أقوالهم واعترافاتهم حسب الأصول وتحريز المبلغ المضبوط وتحويله لمفتش تحقيق شرطة تل السلطان لاستكمال الإجراءات القانونية معهم حسب الأصول.