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ضمن حملة فاعل خير

الصحة تستقبل وفد جمعية الاغاثة 48

27 كانون أول / ديسمبر 2019 12:02

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غزة- الرأي

 استقبل مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة وفد جمعية إغاثة 48 ضمن حملة فاعل خير كي تبقى الإنسانية برئاسة د.علي الكتناني رئيس الجمعية، ا.غازي عيسى مدير عام الجمعية، د.اسامة البلعاوي مدير مكتب الجمعية بغزة ومن الادارة العام  لتنمية القوى البشرية ا. سامي جبر مدير دائرة التخطيط والموارد البشرية، ا. رافت محيسن مدير دائرة البعثات، ومن الإدارة العامة للتعاون الدولي ا. سامي ابو ناموس مدير دائرة العلاقات العربية ،  ا. سامر شعت

بدوره ،رحب د. العبادلة بالوفد الزائر متحدثا عن ابتعاث الوزارة للأطباء عبر منح دراسية قدمتها من خلال جهات داعمة ، مطالبا بابتعاث طواقم كاملة جديدة من مختلف التخصصات بهدف تقديم خدمة آمنة للمريض.

من جهته، أبدى د. علي الكتناني عن استعداد الجمعية لتبني أطباء للتخصص في العلوم الدقيقة  بناء على احتياجات وتخصصات تحددها الوزارة.

وخلال الزيارة تم الحديث عن تنفيذ دورات قصيرة المدى  ، إضافة إلى مناقشة ابتعاث الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني للتخصص  في المملكة الاردنية وبريطانيا .

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