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مديرية التدريب بالداخلية تختتم دورة متقدمة في المعايير الدولية لإنقاذ القانون

27 كانون أول / ديسمبر 2019 12:08

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غزة- الرأي

اختتمت المديرية العامة للتدريب وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورة بعنوان "الممارسات المثلى في انفاذ القانون الدولي لحقوق الانسان للضباط" والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركةعدد من ضباط  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بما فيها الشرطة النسائية والعاملين بأقسام التحقيق في مراكز الشرطة.

وتخلل الدورة فقرات تدريبية عملية ومشاهد تمثيلية تحاكي كيفية التعامل مع مسرح الجريمة وكل ما يتعلق بعمليات إنقاذ القانون وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان.

وتأتي هذه الدورة في إطار تطوير وتأهيل الكادر البشري من منتسبي وزارة الداخلية وذلك لرفع مستوى الكفاءة والقدرة القانونية في جهاز الشرطة.

 يذكر ان المديرية العامة للتدريب تعمل بالتعاون مع الصليب الأحمر على تطوير وتدريب كوادر متخصصة من وزارة الداخلية في مجالات إنفاذ وتطبيق القانون وفق معايير حقوق الانسان.

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