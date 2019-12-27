المراقب العام يتفقد شرطة المرور والنجدة بغزة

غزة- الرأي

تفقد المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر صالح بنات، إدارة شرطة المرور والنجدة بمقر الجوازات بمدينة غزة، للاطلاع على سير العمل ومناقشة عدد من القضايا.

ورافق المراقب العام بالزيارة مساعدو المراقب العام وعدد من مدراء الإدارات والوحدات بالمكتب، حيث كان في استقبال الوفد العقيد علي النادي مدير إدارة شرطة المرور والنجدة ولفيف من ضباط الإدارة.

بدوره، رحب العقيد النادي بوفد مكتب المراقب العام، وقدّم شرحاً موجزاً عن طبيعة الإدارة، كما تمت مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالحالة المرورية.

من جانبه ،أكد اللواء بنات على ضرورة تعامل شرطة المرور والنجدة مع المواطنين بهدوء وحكمة مع الحفاظ على هيبة الشرطة بالميدان، مثمناً دور شرطة المرور والنجدة في تنظيم الحالة المرورية.

وبين أن إدارة شرطة المرور والنجدة هي من الإدارات التي يعمل بها جنود مجهولين مميزين في الأداء، موضحاً أن مكتب المراقب العام يراقب على أجهزة وإدارات وهيئات الوزارة للوصول لمستوى أداء أفضل والعمل على تذليل العقبات والصعاب للوصول لعمل أفضل ومميز.

وأشار العقيد النادي إلى أن الإدارة تقوم بعمل العديد من المحاضرات التوعوية لأفراد إدارة المرور والنجدة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية بهدف نشر التوعية والتثقيف والتوجيه والإرشاد.

وأوضح العقيد النادي خلال استقبال وفد مكتب المراقب العام أن إدارة شرطة المرور والنجدة تتابع مع الجهات المختصة لإزالة كل ما يعيق العمل المروري والتي من شأنها أن تساهم في التخفيف من الحوادث المرورية كافتتاح شوارع جديدة وتقليم الأشجار التي تتسبب في انعدام الرؤية.

وتخلل الجولة تفقُد دوائر الإدارة أبرزها شرطة النجدة ودائرة المعهد والإرشاد المروري والتدقيق والمكاتب الفنية، والاطلاع على عمل الحواجز الثابتة والدوريات على بعض المفترقات، وكذلك زيارة بعض الشوارع التي تم إجراء تغييرات عليها خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه الجولة الرقابية ضمن سلسلة الجولات التي ينظمها مكتب المراقب العام، للارتقاء بعمل أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني.