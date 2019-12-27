تنمية القوى البشرية بالصحة تبتعث طبيبا في تخصص جراحة الأورام

غزة- الرأي

ابتعثت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة الطبيب محمد عيد أخصائي الجراحة العامة للاختصاص في مجال جراحة الأورام لمدة ثلاث سنوات في مركز الحسين في المملكة الأردنية، وهو أحد مبتعثين الوزارة الذين تم اختيارهم ضمن مشروع التعليم الطبي التخصصي للأطباء الممول من جمعية الهلال الأحمر القطري.

بدوره، أفاد أ.رأفت محيسن مدير دائرة البعثات ان هذه المنحة تأتي ضمن سلسلة من التنسيقات والجهود مع جمعية الهلال الأحمر القطري التي يهدف لـتأهيل الكوادر الطبية في تخصصات فرعية جديدة لسد احتياجات الوزارة من التخصصات النوعية ولتحسين جودة الخدمات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف أ.محيسن انه تم اختيار الطبيب بناء على المسابقات التي أجريت في شهر مارس من العام الجاري في الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية وبحضور كل من د.ناصر ابو شعبان استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، د.مروان ابو سعدة اخصائي الجراحة العامة في مجمع الشفاء الطبي ، د.ناصر رضوان أخصائي الجراحة العامة في المستشفى الاندونيسي ، وايضا من خلال المسابقة التي أجراها قسم جراحة الأورام في مركز الحسين للأورام، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق لإلحاق عدد من الأطباء على نفس المشروع في تخصصات دقيقة اخرى .