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اختتام المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لسكرتاريا مدارس شمال غزة

27 كانون أول / ديسمبر 2019 12:24

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غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب الوطني، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لسكرتاريا المدارس، التي عقدت في مختبر الحاسوب بمدرسة أبو تمام الأساسية للبنات.

وحضر حفل الاختتام، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الشؤون الإدارية أ. محمد عوض.

بدره، هنأ أ. شهاب المشاركين في البرنامج التدريبي لتمكنهم من اجتياز الفترة التدريبية بنجاح، مؤكدا أن هذا البرنامج سيساهم في تطوير قدرات سكرتاريا المدارس وتعزيز مهاراتهم بما يخدم العمل ويحسّن من جودته، مشدداً  على أن المديرية لن تألوا جهدا في سبيل تعزيز قدرات موظفيها من مدراء ومعلمين وإداريين، في سبيل النهوض بالواقع التعليمي.

واستهدف التدريب الذي توزع على ثلاث مجموعات (62) من السكرتاريا من المدارس الأساسية والعليا والثانوية بواقع (21) ساعة تدريبية لكل مجموعة على حدة، علماً بأن البرنامج شمل مهارات (ميكروسوفت وورد متقدم، ميكروسوفت اكسل متقدم، والتخزين السحابي (جوجل درايف) مما يزيد الخبرات اللازمة لفئة السكرتاريا ويساهم في تطوير العمل على المستوى الشخصي والعملي والميداني بشكل عام.

وكان البرنامج التدريبي لسكرتاريا المدارس قد انطلق في 14/10/2019، حيث شارك في التدريب كل من أ. نبيل محجز، و أ. حاتم الدباغ، و أ. إبراهيم الشلفوح.

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