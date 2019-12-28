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أخبار » الرياضة و الملاعب

4 صفقات تحت "رادار" برشلونة فى الصيف

28 كانون أول / ديسمبر 2019 08:43

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، عن أسماء بعض اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويعتبروا تحت أنظار برشلونة.


وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، يراقب برشلونة كلا من البرازيلي ويليان (جناح تشيلسي)، ويان فيرتونخين (مدافع توتنهام)، والدنماركي كريستيان إريكسن (لاعب وسط توتنهام)، والإسباني ديفيد سيلفا (لاعب وسط مانشستر سيتي).

ويعتبر ويليان من أكثر اللاعبين الذي ارتبطوا بالانتقال إلى برشلونة خلال الموسمين الماضيين، إلى أن النادي الكتالوني لم يتوصل لاتفاق مع تشيلسي.
 

وبالنسبة ليان فيرتونخين فقد دخل على رادار برشلونة، في ظل تألقه مع توتنهام وتفوقه في ألعاب الهواء، وإجادة اللعب بالقدم اليسرى، إلا أنه سيكون من الصعب الاعتماد عليه في ظل تواجد الثنائي الفرنسي كليمينت لينجليت وصامويل أومتيتي.


أما كريستيان إريكسن، فيعتبر من نوعية اللاعبين الذين يفضلهم برشلونة، حيث يجيد الوقوف على الكرة، ولديه رؤية رائعة، ودقة في إرسال التمريرات الحاسمة، لكنه يعتبر أقرب لريال مدريد، حيث دخل ضمن قائمة اهتمامات الميرنجي منذ فترة.

وأخيرًا يأتي ديفيد سيلفا وبيدرو، فالأقرب أن يستمر الأول في مانشستر سيتي، أو ينتقل للدوري الأمريكي للمحترفين، في حين لو عاد الثاني إلى كامب نو، سيكون دوره ثانوي بشكل كبير.

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