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أخبار » الرياضة و الملاعب

مانشستر سيتي يواصل الغرق ويزداد بعدا عن ليفربول

28 كانون أول / ديسمبر 2019 08:48

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دفع نادي مانشستر سيتي ثمنا غاليا لطرد حارسه إديرسون في وقت مبكر، وفقد تقدمه بهدفين ليخسر 3-2 أمام مستضيفه وولفرهامبتون في ختام مباريات المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يكد يدخل اللاعبون إلى اللقاء حتى أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الحارس إديرسون بعد اعتراضه مهاجم وولفرهامبتون الذي كان منطلقا نحو المرمى في الدقيقة 12.

واضطر المدرب بيب غوارديولا إلى إخراج مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ليدخل الحارس البديل كلاوديو برافو.

ورغم النقص العددي صمد بطل الدوري في الموسم الماضي وتمكن من التقدم في النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح رحيم سترلينغ في الدقيقة 25.

وعزز سترلينغ تقدم السيتي بهدف ثان في الدقيقة 50، غير أن آثار النقص العددي بدأت في الظهور على اللاعبين الذين استنزفوا بدنيا.

واستغل لاعبو وولفرهامبتون الوضع وشنوا هجمات متتالية كللت بثلاثية سجلها أداما تراوري (55) وراؤول خيمينيز (82) ومات دوعيرتي (89).

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث بعيدا بـ14 نقطة عن ليفربول المتصدر، في حين ارتقى وولفرهامبتون إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

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