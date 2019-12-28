الدباغ يتصدر نجوم فلسطين الساطعة في 2019

شهد عام 2019، الذي نودعه بعد أيام، تألق العديد من الوجوه الشابة، التي قدمت نفسها بشكل أكثر من رائع، سواء مع الأندية أو المنتخبات الفلسطينية.



وقد خطف الشاب عدي الدباغ، نجم هلال القدس السابق، والسالمية الكويتي الحالي، والمنتخب الفلسطيني، الأضواء من الجميع، بفعل التطور الهائل في مستواه، وهو لم يتجاوز العشرين ربيعا.



ونجح الدباغ في قيادة هلال القدس، للاحتفاظ بلقب دوري المحترفين لأندية الضفة الغربية، للعام الثالث تواليا، وهو رقم غير مسبوق لأي نادٍ فلسطيني.



وخلال هذا الموسم، الذي أحرز فيه الهلال أيضا كأس السوبر، تمكن الدباغ من احراز أكثر من 20 هدفا، منها 16 في الدوري، حيث حل ثانيا بفارق هدف واحد عن خالد سالم، نجم بلاطة السابق، الذي اعتلى صدارة الهدافين.



تألق الدباغ امتد مع هلال القدس إلى كأس الاتحاد الآسيوي، حيث قاد الفريق بدايةً لتجاوز النصر العماني، بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي، عبر تسجيل هدفين، بواقع واحد في كل مباراة.



كما أحرز 5 اهداف أخرى، في المجموعة الأولى التي ضمت أيضا الوحدات الأردني، والجيش السوري، والنجمة اللبناني.



وعلى صعيد المنتخبين الأول والأولمبي، قدم الدباغ اجود ما لديه، وأحرز أهدافا مؤثرة، أهمها هدفه الافتتاحي في شباك أوزبكستان، في التصفيات الآسيوية المزدوجة، عندما انتصر الفدائي (2-0)، وهو أول انتصار في التاريخ لفلسطين على الأوزبك.



ودفع تألق الدباغ اللافت، العديد من الأندية العربية لطلب التعاقد معه، حيث احترف بالفعل في صفوف السالمية، ومؤخرا وقع على عقد مع القادسية الكويتي، ليلعب له بدءًا من يناير/كانون ثان المقبل.







موسى فيراوي



وقدم الهلال خلال الموسم الماضي، أكثر من نجم بخلاف الدباغ، لكن يبقى الجناح الأيمن الطائر، موسى فيراوي، أحد أهم الاكتشافات في دوري المحترفين.



تألق فيراوي كجناح عصري، دفع مدرب المنتخب الأولمبي أيمن صندوقة لضمه، حيث قدم مستويات رائعة في التصفيات الآسيوية.



وهذا الأمر دفع كذلك الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني الأول، بقيادة المدرب نور الدين ولد علي، لاستدعائه.







خالد النبريص



كما تألق لاعب وسط اتحاد خان يونس، خالد النبريص، مع فريقه، ما جعل المدير الفني لمنتخب الشباب، علي الحوامدة، يستعين به في تصفيات آسيا، التي أقيمت في عُمان الشهر الماضي.



وقدم اللاعب مباريات قوية للغاية في مشوار التصفيات، عندما فازت فلسطين على عُمان وباكستان، وتعادلت أمام الكويت، حيث سجل النبريص 4 أهداف.



وعاد اللاعب للتألق مع فريقه الاتحاد، وهو يقود مرحلة إنقاذه، بعد البداية الصعبة خلال ذهاب الدوري الفلسطيني الممتاز، لأندية قطاع غزة.







رئبال دهامشة



وقدم المهاجم الشاب رئبال دهامشة نفسه بشكل أكثر من رائع، في صفوف المنتخب الفلسطيني للشباب.



وتمكن خلال مشوار التصفيات من اعتلاء صدارة هدافي المنتخب، بإحراز 5 أهداف.



وأظهر دهامشة قوة كبيرة، كمهاجم المستقبل بالنسبة للكرة الفلسطينية، سواء بقدراته البدنية الفائقة، أو حسن تمركزه داخل الصندوق، وبراعته في التعامل مع الكرات الهوائية والأرضية، على حد سواء.