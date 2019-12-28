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الطقس: أجواء باردة إلى شديدة البرودة وسقوط أمطار متفرقة

28 كانون أول / ديسمبر 2019 08:56

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما إلى غائم جزئي، وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الاثنين المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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