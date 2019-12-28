اعراض التهاب الحلق وطرق الوقاية منه

التهاب الحلق من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا مع تقلبات الجو وانتشار الفيروسات والعدوى ومنها العدوى الفيروسية مثل "نزلات البرد والأنفلونزا".

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic،فإن هناك علامات تدل على الإصابة بالتهاب الحلق:

أعراض التهاب الحلق

1:الشعور بألم شديد فى الحلق.

2:حرق وألم عند البلع أو الكلام.

3:التهاب شديد فى الغدد وتورم فى الرقبة والفك.

4:ظهور بقع بيضاء وصديد على اللوزتين.

5:بحة فى الصوت.

6:الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.

7:السعال.

8:سيلان الانف.

9:العطس الشديد فى بعض الحالات.

10:الم شديد فى الجسم وعدم القدرة على الحركة.

11:الصداع الشديد.

12:الغثيان والقئ.

ومن الأمراض التى تسبب التهاب الحلق:

أسباب التهاب الحلق

1: نزلات البرد والانفلونزا.

2: الحصبة من الأمراض التى تسبب التهاب الحلق.

3:الجدرى الماء.

4:السعال الديكى.

5:الحساسية، وهى من المشاكل الصحية التى تسبب التهاب شديد فى الحلق.

6:التعرض للمهيجات يزيد من خطر الاصابة بالتهاب الحلق ومنها "التعرض للهواء والاتربة والمواد الكيميائية".

7:الاكثار من تناول المشروبات الكحولية والتوابل يزيد من خطر الاصابة بالتهاب الحلق.

8:عدوى نقص المناعة البشرية تسبب التهاب شديد فى الحلق والاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

9: الاورام السرطانية قد تسبب التهاب بالحلق والحنجرة وصعوبة فى البلع وتورم الرقبة.

وللوقاية من التهاب الحلق ينصح باتباع الاتي:

نصائح للوقاية من التهاب الحلق

1:ينصح بالاهتمام بغسل اليدين وخصوصا بعد استخدام المرحاض وبعد تناول الطعام والعطس، وذلك للوقاية من انتشار الفيروسات والعدوى .

2:الابتعاد عن تبادل الأدوات الشخصية من شخص لأخر منعا لانتشار العدوى والفيروسات، مع الحرص على استخدام مناديل عند العطس أو السعال.

3:الحرص على استخدام معقمات لليدين باستمرار وغسلها بالمياه والصابون المطهر.

4:استخدام كمامة على الفم فى حالة التواجد فى أماكن مزدحمة أو تنتشر فيها العدوى.