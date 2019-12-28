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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2375 ) السبت 28/12/2019
أخبار فلسطينية
عباس يشارك في موسكو باحتفالات النصر على النازية
30 ألفاً يؤدون «الجمعة» في الأقصى رغم القيود
الخضري يطالب بتشـغيل الممـر الآمـن بيـن غزة والضـفة
الخارجية الفلسطينية: وزير جيش الاحتلال يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام الجنائية الدولية
إستراتيجية "مسيرات العودة" الجديدة.. إعادة تموضع لاستنزاف الاحتلال
هنية يؤم الجُمعة في العاصمة القطرية الدوحة
عشراوي: قرار بينيت بنقل تسجيل الأراضي لوزارة القضاء سرقة لأراضي الضفة الغربية
سفير فلسطين في موسكو: بوتين سيزور بيت لحم الشهر المقبل
فتح بغزة: مهرجان الانطلاقة الأربعاء المقبل
خطيب الأقصى يندد بانتهاكات الصين ضد مسلمي الأويغور
وكيل وزارة الأوقاف يبحث ترتيبات موسم الحج المقبل مع وزير الحج والعمرة
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يريد استثمار فوزه الساحق بزعامة «الليكود» لتحقيق انتصار على غانتس
بنيت يعدّ خطة تسهّل سيطرة المستوطنين على أراضي الضفة الغربية
الكشف عن جهود غانتس لضم حزب العمل في الانتخابات القادمة
نتنياهو يرد على هجوم غانتس: منافق من يدار ضده تحقيق ويتحدث عن نظافة اليدين
باحث في الشئون الإسرائيلية: فرص نتنياهو للفوز في الانتخابات القادمة تكاد تكون معدومة
اخبار دولية
»بوتين يزور بيت لحم الشهر المقبل
غرينبلات يهاجم ساندرز و السبب إسرائيل
أخبار عربية
شاهد الفيديو: يهود ومسلمون يؤدون النشيد الوطني السعودي
عمان: نادي الوحدات يختتم فعاليات تجمع الفتيان الثالث
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
المشاركون تحدوا الأحوال الجوية في جمعة «دماء الشهداء»: غزة تحيي آخر فعاليات «مسيرات العودة» لعام 2019
11 عاما على الحرب الإسرائيلية “الرصاص المصبوب”.. ذكريات دامية وأسلحة محرمة دوليا مزقت…
قادة إسرائيل يقرون خططا استيطانية جديدة.. نتنياهو يتوعد بضم الأغوار وبينت يصدر قرارا…
الأسير المضرب زهران يواجه خطر الموت ويعاني من إغماء متكرر.. وتحذيرات فلسطينية من…
الشرق الاوسط
إسرائيل ترحّب بوقف {مسيرات العودة} وتعد بإدخال 10 آلاف عامل من غزة
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جنود الاحتلال
الخليج الإماراتية
إجـراء «إسرائيلـي» جديـد لضـم الضفـة
30 ألفاً يؤدون «الجمعة» في الأقصى رغم القيود
الأهرام المصرية
نتنياهو يعلن عن خطط لتحقيق سيادة إسرائيل على الضفة الغربية
مقتل شخصين إثر عواصف قوية في إسرائيل
الشروق المصرية
عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية: 520 شركة أغلقت أبوابها في 2019
منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من تشريع إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية
الغد الأردنية
الخلاف بين الجيش والمخابرات بشأن غزة
غزيون ينفذون آخر مسيرات العودة 2019
الشرق القطرية
حركة حماس في ذكرى عدوان 2008: المقاومة أصبحت أكثر قوة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا من مخيم جنين
الرئاسة الفلسطينية تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات في مدينة القدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الهيئة العليا تدعو الجماهير للالتحام مع مسيرات العودة بذكرى يوم الأرض القادم
وزير الجيش يُقدم على خطوة جديدة لضمّ الضفة الغربية
في ذكرى عدوان 2008.. أبو نعيم: الصراع الأمني مع الاحتلال مستمر
"أسرى فلسطين" يحذر من استشهاد الأسير السبعيني موفق عروق
القدس المحلية
ضبط عجول مهربة من إسرائيل في جنين
مقتل مواطن برصاص مجهولين بدير الاسد
الرجوب ينفي علاقته بأي منشورات أو أقوال تمس أعضاء في "مركزية فتح" أو قادة الأجهزة الأمنية
فتح تعلن عن اقامة مهرجان انطلاقتها في وسط مدينة غزة الاربعاء القادم
"يافا أم الغريب" يلقى صدى واسعًا في الأوساط السينمائية
الحياة الجديدة
أبو ردينة: القدس وعروبتها خيار وطني لا مساومة عليه ولا انتخابات
محافظ القدس يتفقد الرام وقلنديا
الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على خمسة شبان من القدس
8 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
الأيام
»وسائل إعلام عبرية: "حماس" أوقفت مسيرات العودة تمهيداً للتهدئة
»إسرائيل تبدأ تشغيل حقل لوثيان للغاز
»أربع إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع مسيرات العودة
»إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
الأونروا" تبدأ بتمديد عقود عمل 350 موظفاً بشكل شهري...
إخلاء مبنى البكري من المستوطنين .. صراع قانوني استمر...
وكالة صفا
مصدر لصفا: فتح معبر رفح الأحد والإثنين لسفر وعودة المعتمرين فقط
للأسبوع الرابع.. النفط يصعد ويسجل ذروة 3 أشهر
التشريعي بغزة يعرض بنود "سيداو" التي تتعارض مع "الشريعة"
الزعنون: قرار "بينيت" تنفيذ لقرار "نتنياهو " ضم مناطق واسعة من الضفة
بحر: مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية
حماس تبحث مع سفير كوبا في بيروت مستجدات القضية الفلسطينية
رام الله: دعوة لعدم التدافع على محطات الغاز والمخابز
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل مواطناً من ترقوميا غرب الخليل
جيش الاحتلال يُطور حوامة سيحملها جنوده في المعركة
الهيئة: مسيرات العودة ستستمر بشكلها الجديد
خطة "إسرائيلية" للسيطرة على مناطق C في الضفة المحتلة
أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في الأسر
وزارة شؤون المرأة تكرم أصحاب المبادرات الإعلامية
فلسطين اليوم
صحيفة : وعد "اسرائيلي" بالسماح لـ10 آلاف عامل من غزة للعمل في الداخل المحتل
صحيفة :لاردود حتى اللحظة من الوسطاء لحركة فتح بشأن انتخابات القدس
اتفاق يقضي لإنهاء أزمة الكهرباء في مدن الضفة المحتلة
رابط.. ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف جديدة في الوزرات والمؤسسات
مقتل مواطن فلسطيني برصاص مجهول في دير الأسد
خبير عسكري إسرائيلي يتوقع حسم ادخال عمال من غزة لـ"إسرائيل" من عدمه قريبًا
حكم بسجن عادل المشوخي لـ6 شهور في غزة
خبراء يحذرون من تهديدات الاحتلال ويؤكدون الوقت حساس جدًا
سما نيوز
غرينبلات يهاجم ساندرز و السبب إسرائيل
شاهد.. كتائب القسام تنشر تقريرا مصورا حول أبرز عملياتها النوعية خلال معركة الفرقان "حرب 2008"
فتح تصدر بيان هام حول مكان وزمان احياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بقطاع غزة
لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.. الجهاد: مسيرات العودة مستمرة و مرحلة جديدة ستبدأ في 30 مارس!
الإعلام عبري: تعرض عدد من المرافق العامة في إسرائيل للدمار بسبب العاصفة المطرية
مركز حقوقي: إصابة 39 فلسطينياً باعتداء جيش الاحتلال على المشاركين
عرب 48
غزة تطوي صفحة مسيرات العودة الأسبوعية والاحتلال يقمعها حتى لحظاتها الأخيرة
القدس: ماذا يعني أن تُهجّر من بيتك؟
وكالة وفا
أوضاعه الصحية صعبة..97 يوما على إضراب الأسير أحمد زه..
جبل المكبر" يقلب تأخره ويفوز على شباب الخليل بهدفين لواحد
"المجلس الوطني": قرار بينت تنفيذ لتصريحات نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة
حدث في مثل هذا اليوم
- 28 كانون أول (ديسمبر)
- 2008 م بدء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.
- 2008 م قامت قوات الاحتلال بقصف مقار وأبراج صحفية إذ استهدفت طائرات الاحتلال ثاني أيام العدوان وفي هذا التاريخ استهدفت مقر فضائية الأقصى غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، مما أدى إلى تدميره بصورة كاملة وانقطاع البث لدقائق قليلة، قبل أن تعاود الفضائية البث من مكان مجهول.
- 2000م عبوة ناسفة تنفجر في دورية عسكريّة صهيونية عند معبر صوفا قرب رفح ، و تؤدّي إلى مصرع جنديين صهيونيين و جرح آخر ن و الجهاد الإسلامي تتبنّى العمليّة
- 2000م كتائب القسّام تستهدف حافلة صهيونية في تل أبيب بعمليّة استشهاديّة ممّا أدّى إلى تدميرها و جرح 13 صهيونياً اثنان منهم بحالة خطرة.
- 2001م الشهيد محمود البرعي من سرايا القدس من سكان مخيم جباليا يهاجم دورية عسكرية شرق مدينة غزة طريق معبر المنطار، وحسب اعترافات العدو أوقع عدداً من الإصابات
- 1976 م محكمة إسرائيلية تسمح ليهود من حركة "هاتحياه" المتطرفة ونواب في الكنيست (البرلمان) بأداء الطقوس التوراتية في الحرم القدسي الشريف أول مرة منذ احتلاله في حزيران (يونيو) 1967، لكن حراس الحرم منعوهم من ذلك.
- 1947 م مجموعة إرهابية يهودية تهاجم مقهى اللفتاوي في البلدة القديمة من القدس العربية فتقتل وتجرح سبعة عشر مواطناً فلسطينياً.