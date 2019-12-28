النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2375 )  السبت  28/12/2019

1976 م محكمة إسرائيلية تسمح ليهود من حركة "هاتحياه" المتطرفة ونواب في الكنيست (البرلمان) بأداء الطقوس التوراتية في الحرم القدسي الشريف أول مرة منذ احتلاله في حزيران (يونيو) 1967، لكن حراس الحرم منعوهم من ذلك.