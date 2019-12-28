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حماية المستهلك :ضبط واتلاف لحوم وأسماك مجمده بالوسطي

28 كانون أول / ديسمبر 2019 10:20

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غزة- الرأي

قامت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الوسطى بجولات ميدانية على المحلات التجارية بالمحافظة، والتي تهدف الي متابعة كافة السلع، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية والمواصفات الفلسطينية، وذلك ضمن الاعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها حرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

 وتم خلال الجول اتلاف كميات من الكبدة واللحوم المجمدة والاسماك غير صالحة للاستخدام الادمي بسبب ظهور علامات الفساد.

واكد م. خالد النويري مدير مكتب الوسطى على استمرار الجولات الميدانية من اجل حماية المستهلك وضمان حصوله على منتج امن وصحي.

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