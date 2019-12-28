"حماية المستهلك"ضبط كميات من العطور منتهية الصلاحية بالشمال

غزة- الرأي

ضبطت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الشمال، كميات من العطور والمنظفات منتهية الصلاحية.

بدوره، قال م. هاني البراوي مدير مكتب الشمال، ان طواقم التفتيش واثناء العمل اليومي ومن خلال التفتيش على المحلات التجارية قامت بضبط كميات من العطور منتهية الصلاحية، حيث يقوم التاجر بوضع ملصق يخفي تاريخ العبوات وبدون بطاقة البيان، حيث يعتبر هذه العمل مخالف لقانون حماية المستهلك، وتم إحالة الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص

وياتي ذلك في إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.