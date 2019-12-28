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"الداخلية" تُساند المشاركين في الجمعة الـ 86 من مسيرات العودة

28 كانون أول / ديسمبر 2019 10:25

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تواصل قوات الأمن والشرطة والخدمات الطبية والدفاع المدني الانتشار في كافة الشوارع والميادين، بهدف مساندة الجماهير وتسهيل تحركهم خلال مشاركتهم في فعاليات الأسبوع الـ 86 من مسيرات العودة وكسر الحصار التي كانت بعنوان جمعة "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية".

وعملت الأجهزة الأمنية والخدماتية المختصة، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الجمعة، على إسناد الجماهير وإسعاف المصابين، قرب السياج الفاصل على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الوزارة المختلفة تعمل على تأمين وتسهيل تحرُّك المواطنين المشاركين في المسيرات بشكل أسبوعي، لضمان وصولهم إلى الأماكن تجمعهم بيُسرٍ وسلام.

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