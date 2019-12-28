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" حماية المستهلك "ضبط وإتلاف 280 كيلو من الدجاج المريض بالشمال

28 كانون أول / ديسمبر 2019 10:30

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غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الشمال جولات ميدانية على محلات بيع الدجاج.

وتم خلال الجولة اتلاف كمية 280 كيلوجرام من الدجاج المريض غير صالح للاستخدام، حيث قام صاحب المحل بذبح الدجاج المريض ويقوم ببيعه للمواطنين.

وتأتي هذه الجولة للتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المحلات وبالشروط الصحية اللازمة للعمل ،و في إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

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