بلدية غزة :كمية الأمطار بلغت نحو 32 % من المعدل السنوي

غزة- الرأي

أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم الجمعة بلغت نحو 60 مليمتر ليصل أجمالي الكمية منذ بداية الموسم نحو 130 مليمتر بنسبة 32 % من المعدل السنوي .



وأفاد نائب رئيس اللجنة م. رمزي أهل أن طواقم اللجنة عالجت منذ بدء المنخفض وحتى صباح اليوم السبت نحو 150 إشارة طفح للصرف الصحي وتم سحب 40 نقلة من مياه الأمطار المتجمعة في عدة مناطق أبرزها: القرية البدوية جنوب حي الزيتون، وتقاطع شارع 10 مع شارع وادي العرايس بحي الزيتون .



وأوضح أهل ان طواقم البلدية عملت على مدار الساعة خلال المنخفض الجوي لمنع وقوع أي حالات غرق في شوارع المدينة لاسيما المناطق المنخفضة منها، وتمكنت من تصريف المياه المتجمعة التي حدثت في ( منطقة الأمن العام ) بأقصى سرعة .



وبين أنه تم استخدام حواجز بلاستيكية صناعة محلية لتوجية مسار سيول مياه الأمطار إلى المدخل الجنوبي لبركة الشيخ رضوان لمنع دخولها لمنطقة المنارة المجاورة للبركة وتلافي غرق الشوارع، موضحاً أن الحواجز البلاستكية تمتاز بسرعة التركيب وخفة الوزن وتؤدي هدفها بشكل جيد .



وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار والمنخفضات لجوية وعدم رمي النفايات في سيول مياه الأمطار حتى لاتنجرف معها وتؤدي لانسداد مصارف مياه الأمطار .



كما دعت البلدية المواطنين للتواصل معها والبلاغ عن شكاوي المنخفض الجوي على رقم وحدة المعلومات والشكاوي 115 وبوابات التواصل الأخرى، والتعاون مع طواقم لجنة الطوارئ في نشر التوعية بإرشادات التعامل مع المنخفضات الجوية بين المواطنين .

