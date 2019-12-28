وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تُساند المشاركين في الجمعة الـ 86 من مسيرات العودة وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك"ضبط كميات من العطور منتهية الصلاحية بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تقوم بجولات ميدانية على المطاعم بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك :ضبط واتلاف لحوم وأسماك مجمده بالوسطي وكالة الرأي الفلسطينية 97 يوماً على إضراب الأسير أحمد زهران بأوضاع صحية صعبة وكالة الرأي الفلسطينية د. بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك "ضبط 1600 لتر من المازوت المصنع من مخلفات حرق البلاستيك وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2375 ) السبت 28/12/2019 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطناً من ترقوميا غرب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك يلغى إمكانية استخدام ماسنجر بدون إنشاء حساب
أخبار » الأخبار الحكومية

دائرة التنمية الصناعية تنظم جولة على مصانع الاجبان والالبان

28 كانون أول / ديسمبر 2019 12:23

1
1

غزة- الرأي

 نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة التنمية الصناعية جولات ميدانية على مصانع الاجبان والالبان بمحافظه غزه وذلك في إطار متابعتها للمصانع في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة وحرصاً منها على سلامة المستهلك الفلسطيني،.

وتأتي هذه الجولات للمراقبة والتفتيش على السلع التي تم انتاجها داخل المصانع وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات التي يتم بيعها للمستهلكين ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وتبين من الجولة التزام جميع المصانع التي تم زياراتها بالشروط الصحية اللازمة للإنتاج، وتم اخطار عدد من المصانع لاستكمال إجراءات الترخيص حسب القانون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

غزة: افتتاح بيت عزاء بوفاة رئيس الأركان الجزائري

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟