قوافل الخير توفر كسوة الشتاء لـ (1000) طفل وطفلة

غزة- الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، كسوة الشتاء على مئات الأطفال في قطاع غزة، بتبرع من أهل الخير والصدقات.

واستهداف المشروع (1000) طفل وطفلة بحاجة إلى كسوة شتاء بصورة عاجلة منهم أطفال مدارس وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال من عائلات فقيرة ومحتاجة لا يستطيع آبائهم توفير ملابس تأويهم برد الشتاء.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد عبد العال، على مواصلة تنفيذ المشاريع الخيرية في مواسمها المختلفة، وتلبية حاجة الفقراء في قطاع غزة، قائلا: :"اليوم وفي ظل الأجواء الباردة والعاصفة نوزع "جاكيتات" حرارية على عدد كبير من الأطفال المحتاجين في القطاع، بتمويل أهل الخير.

وتابع:"إن تنفيذ مثل هذه المشاريع مهم جدا لحماية الأطفال والفئات المختلفة من أمراض الشتاء، مع العلم أن نسبة كبيرة من سكان القطاع لا تستطيع توفير ملابس شتوية بسبب محدودية الدخل وارتفاع نسبة الفقر التي رفعها الحصار المفروض منذ 13 عاما.

وأكد عبد العال على أن جمعية قوافل الخير ستعمل على مواصلة تنفيذ مراحل أخرى من هذا المشروع خلال الأيام القادمة في قطاع غزة، مشيرا الى أن نسبة الاحتياج في القطاع كبيرة جدا.

ووجه رئيس مجلس الإدارة شكره لأهل العطاء على مساهماتهم الخيرية في إعانة العائلات المتعففة والمحتاجة في القطاع، داعيا لمزيد من التبرع والعطاء وفعل الخير.