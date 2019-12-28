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وفد بلدية خان يونس يختتم مشاركته في دورة تدريبية حول "القصة الرقمية"

28 كانون أول / ديسمبر 2019 01:23

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غزة- الرأي

اختتم وفد من بلدية خان يونس مشاركته في دورة تدريبية حول إنشاء "القصة الرقمية" التي نظمها مركز تطوير الاعلام التابع لجامعة بير زيت بمدينة غزة خلال الأسبوع الماضي وتستهدف العاملين بالحقل الإعلامي في بلديات قطاع غزة الكبرى.

وضم وفد البلدية كلاً من أ. يحيى الأسطل، وأ. محمـد الأغا، وأ. محمـد شبير، وأ. رمزي منصور للاستفادة من الدورة التي امتدت لأكثر من (30) ساعة تدريبية معتمدة.

وتكمن أهمية مشاركة بلدية خان يونس لتطوير مهارات الإعلامين العاملين لديها ولمواكبتهم التطور التكنولوجي والاساليب الإعلامية الجديدة المتبعة، لا سيما وأن القصة الرقمية انتشرت حديثاً وأثبتت نجاعتها في توصل الافكار ووجهات الرأي ، وقد أنتج فريق البلدية خلال الدورة مجموعة من القصص الرقمية عن المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة.

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