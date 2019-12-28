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"الرقابة والتفتيش" تقوم بجولة على محلات الذهب والمجوهرات بخان يونس

28 كانون أول / ديسمبر 2019 01:32

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غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جولة على محلات الذهب بمحافظة خان يونس، وشملت الجولة زيارة (9) محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

بدوره، أكد مدير دائرة الرقابة والتفتيش بسام أبو دقة ان دائرة الرقابة والتفتيش تقوم من خلال تنظيم حملات تفتيشية بمتابعة المشغولات التي تعرض في محلات الذهب والمجوهرات الثمينة، للتأكد من عدم وجود حالات خداع للمستهلك، وأضاف إن الوزارة تتحقق أيضا بشكل متواصل من سلامة المشغولات المعروضة، وكذلك التأكد من دمغ جميع المشغولات لدي مديرية المعان الثمينة.

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