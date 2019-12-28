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ماليزيا تقرر فتح مكتبي تمثيل لها في غزة ورام الله

28 كانون أول / ديسمبر 2019 08:06

ماليزيا وفلسطين
ماليزيا وفلسطين

وكالات-الرأي:

أعلنت دولة ماليزيا، أنها ستعين قنصلا فخريا لها في غزة و رام الله ، بالإضافة إلى مشروع فتح سفارتها المعتمدة لدى فلسطين في الأردن والذي تم الإعلان عنه مسبقاً.

وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله : "نتمنى في عام 2020، نتمنى أن يتم مشروع فتح سفارتنا في عمان"، مستطردا : "من المستحيل أن نفتحها في رام الله؛ لأننا سوف نتعامل بلا خيار مع إسرائيل ولا نريد ذلك، وسيكون لدينا مكتبان (سفارتان) - أحدهما للأردن والآخر لفلسطين وطبعاً سيكون هناك سفيران".

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها لماليزيا سفير خاص لدى فلسطين، حيث أن المسؤولية الآن يتحملها السفير الماليزي لدى مصر.

ورداً على سؤال عن متى سيتحقق الأمر، أجاب سيف الدين أن "ماليزيا بصدد التفاوض مع الأردن حول هذا الشأن". 

وتابع وزير خارجية ماليزيا "يتعين علينا الحصول على موافقة الأردن بشأن فتح سفارة أخرى في أراضيها"، موضحا أنه "فور الحصول عليها، سنرسل مسؤولينا المعنيين إلى هناك".

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