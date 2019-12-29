محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي وفان دايك على جائزة "جلوب سوكر" الليلة

تستضيف مدينة "دبي" الاماراتية اليوم الاحد، حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2019، والتي تشهد حضوراً مصرياً في سباق المنافسة على حصد الجوائز، وهو الحفل الذي يقام على هامش فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، العضو في "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم" العالمية، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وينافس محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وزميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وساهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك في حصول ليفربول على 3 بطولات هذا العام وهي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية، كما حصل محمد صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 22 هدفاً مع زميله ساديو ماني وأوباميانج لاعب ارسنال، فيما توج فان دايك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من جانب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا".

في حين يأمل كريستيانو رونالدو في كسر هيمنة ليونيل ميسي على الجوائز الفردية، بعدما توج نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، و"الكرة الذهبية" التي تمنح من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

واكتفى كريستيانو رونالدو بتسجيل 39 هدفاً فى عام 2019 مع منتخب البرتغالى ونادى يوفنتوس، وهى أسوأ أرقامه منذ 2010، فيما سجل 49 هدفاً العام الماضى، و53 هدفاً فى 2017.

وفشل كريستيانو رونالدو فى معانقة الجوائز الفردية الكبرى منذ ارتدائه قميص يوفنتوس، مانحاً الفرصة أمام غريمه ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادى برشلونة الإسبانى لمواصلة اقتناص الجوائز، ودخول وجوه جديدة فى سباق التتويج بتلك الجوائز على غرار الكرواتى لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسبانى، والهولندى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.