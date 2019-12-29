يسعى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لمواصلة عروضه القوية وانتصاراته المتتالية عندما يستضيف وولفرهامبتون في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، في مباراة سيكون عنوانها الاثارة والمتعة في ظل الدوافع التي يمتلكها ناديا وولفرهامبتون ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى



وحقق ليفربول فوزاً عريضاً في الجولة الماضية على ليستر سيتي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 19، فيما قلب وولفرهامبتون تأخره بهدفين دون مقابل أمام مانشستر سيتي إلى إنتصار درامي بنتيجة 3 – 2، علماً بأن مانشستر سيتي سيلعب في الثامنة مساء اليوم بملعب "الاتحاد" مع شيفيلد يونايتد.

وسيضع ليفربول على قميصه في مباراة اليوم شارة "بطل العالم" بعد الحصول على موافقة الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بإرتداء الشارة لمدة مباراة واحدة في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وحصد ليفربول لقب بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر الشهر الجاري، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب "خليفة" الدولي.

مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى



ويبحث ليفربول عن الفوز رقم 200 في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب يورجن كلوب في اللقاء الـ 82، ويمضي ليفربول في طريقه نحو خوض موسم كامل دون هزيمة وهو انجاز حققه أرسنال في موسم 2003-2004 وبريستون نورث في 1888-1889.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق 13 نقطة كاملة على ليستر سيتى صاحب الوصافة و14 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث قبل انطلاق منافسات الجولة بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

ويستهدف ليفربول الفوز العاشر على التوالي لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري الانجليزي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه فيما يمتلك مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، بينما يبحث وولفرهامبتون عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي لمواصلة البقاء في المراكز الاوروبية.