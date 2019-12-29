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اضرار الإفراط في تناول فيتامين ب 12

29 كانون أول / ديسمبر 2019 07:58

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فيتامين ب 12 من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم ومعظم الناس يحصلون على ما يكفي من خلال نظامهم الغذائي ومع ذلك من المهم معرفة الآثارالجانبية التي تحدث عندما تتناول الكثير منه أوالافراط فيه، فيتامين ب 12 قابل للذوبان في الماء ويمتص في الأمعاء بعد امتصاصه، يستخدم لصنع الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، يتم تخزين فيتامين ب 12 الذي لا يتم استخدامه في الكبد.

يعتبر تناول فيتامين ب 12 عن طريق الفم آمنًا عند تناوله للجرعات الموصى بها للأشخاص الأصحاء،

يمكن أن يسبب حقن فيتامين ب 12 ، الآثار الجانبية التالية:

الإسهال الخفيف، الطفح الجلدي، صداع الراس، دوخة، غثيان، قيء، وذمة رئوية وفشل القلب الاحتقاني في وقت مبكر من العلاج، تخثر الوريد.

يمكن أن يسبب فيتامين ب 12 تفاعلات حساسية نادرة جدًا ولكنها خطيرة ( الحساسية المفرطة ). ويشمل ذلك تورم الوجه واللسان والحلق وصعوبة في البلع والتنفس، إذا حدث هذا بعد تناول فيتامين ب 12 تعتبر حاله طواريء خطيرة يجب نقل المريض الى المستشفي.

يجب عدم تناول مكملات فيتامين ب 12 إذا كان لدى الشخص تجاه فيتامين ب 12 والكوبالت وأي مكونات أخرى، فيتامين B-12 آمن لتناول جرعات موصى بها إذا كان المرأة حاملاً أو مرضعة.

إذا تلاحظ  أي آثار ضارة بعد البدء في تناول مكملات فيتامين ب 12، يجب التوقف عن استخدامه على الفور.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 ما يلي:

بيض، جبنه، سمك، محار، كبد، لحم أحمر

راجع طبيبك إذا كان لديك آثار جانبية مزعجة لا تزول بمجرد التوقف عن تناول المكملات تجنب تناول المكملات الغذائية إن أمكن، وحاول الحصول على B-12 من مصادر الطعام، إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية من تناول فيتامين ب 12، فيمكنك التوقف عن تناول المكملات ويجب أن تهدأ الأعراض.

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